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Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics: Favori Türkiye

A Milli Takım'ın EURO 2024 elemelerinde karşılaşacağı Letonya'nın teknik direktörü Dainis Kazakevics, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazakevics, mücadelenin favorisinin Türkiye olduğunu söyledi.

Giriş: 15.06.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics: Favori Türkiye
DHA

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Skonto Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve futbolculardan Kristers Tobers açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin karşılaşmada favori olduğunu aktaran Kazakevics, "Yarın tabii ki Türkiye favori olarak sahaya çıkacak. Bizim bu maça hazırlanmak için kendi yöntemlerimiz var. Rakibimiz de güçlü. Yarın sahada neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÖZELLİKLE ORTA SAHADA KALİTESİ ÇOK YÜKSEK"

Türkiye'nin çok yetenekli bir takım olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Bana göre teknik anlamda çok iyi bir takım. Türkiye'nin özellikle orta sahada kalitesi çok yüksek. Görevlerini çok iyi şekilde yerine getiriyorlar. Ön taraftaki oyuncular da topu kontrol etmek anlamında başarılı. Bireysel anlamda çok iyi bir takım. Oyun içerisinde yapılan değişikliklerle karşımıza neler çıkacak göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kazakevics, Enes Ünal ve Cenk Tosun'un kadroda olmamalarının Türkiye'nin oyununu etkilemeyeceğini vurgulayarak, "Bana göre Türkiye'nin çok fazla forvet oyuncusu var. Enes ve Cenk'in olmayacak olması, oyunlarını değiştireceği anlamına gelmez. Bunu yarın daha net bir şekilde görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kazakevics, takımdaki tek eksiğin Janis Ikaunieks olduğunu ve diğer oyuncuların Türkiye karşısında forma giyebileceğini de sözlerine ekledi.

TOBERS: BİZLERİ ZOR BİR OYUN BEKLİYOR

Yarın oynanacak maçın zor olacağını söyleyen Kristers Tobers, "Tabii ki zor bir oyun bekleniyor. Hava çok sıcak olacak. Hava çok sıcak olacağından dolayı çok ciddi anlamda özverili olmamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum bizleri kesinlikle zor bir oyun bekliyor. Hatta Topsuz alanda oynanacak oyun çok daha zorlu geçecek. Fakat sonuç itibariyle yarın sahaya puan almak için çıkacağız" dedi.

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