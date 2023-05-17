İtalya Milli Takımı ve Juventus'un kaptanı Leonardo Bonucci, gelecek sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı.

Juventus'un YouTube hesabı üzerinden emeklilik kararını videoyla duyuran 36 yaşındaki futbolcu, "Bu formayı 12 yıl boyunca giymek, benim için bir rüyayı gerçekleştirmekti. Bu formayı her giydiğimde, içimdeki çocuk mutlu olmaya devam ediyor. Gelecek sezon kariyerimi sonlandırdığımda, İtalyan stili defans yapan ve futbolun bu yönünü öne çıkaranların dönemi de sona erecek. Franco Baresi, Alessandro Nesta, Paolo Maldini ve Fabio Cannavaro gibi en iyi savunmacılar arasında anılmaktan, her zaman gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.