Lens görme problemleri olan kişilerin numaralı olarak doktor tavsiyesi üzerine kullanılan merceklerdir. Görme sorunu olmayan kişilerde göz renginin farklı görünmesi için renkli lens çeşitleri tercih edebilmektedir.

Lens kullanımına başlamadan önce mutlaka bir göz doktoruna görünüp, ayrıntılı bir muayeneden geçmek en sağlıklısı olacaktır. Lens kullanımı için uygun durumlar görüldüğü takdirde hem göz sağlığınız hem de görüşünüz için kullanmanız daha iyidir.

Lens kullanımını engelleyen durumların başında göz kuruluğu gelmektedir. Gözün kornea ve zarının sürekli nemli olması gerekmektedir. Kuruluk durumunda; göz yeterli gözyaşını üretemez ve bu durum kuruluğun ortaya çıkmasına neden olur. Bu şekilde oluşan göz problemlerine göz bezleri neden olmaktadır. Bu şekilde göz kuruluğu yaşayan bir kişi kontakt lens kullanıyorsa gözde kuruluk yaşamasını önemsemeli ve mutlaka tedavi ettirmelidir. Kuruluk bir süre sonra kalıcı hasarlar meydana getirebilmektedir.

Lens kullanımında oluşan kuruluk hissi; satıcının bilinçsiz bir şekilde size uygun lensi bilememesinden kaynaklanmaktadır. Kişiler böyle bir durumun düzeltilemez bir şey olduğunu düşünmektedir. Fakat lens gözde kuruluk oluşturuluyorsa, bu lensin kişiye uygun temel eğri ve çap uymaması ile alakalıdır. Doktor kontrolü ile belirlenmesi sonucu lens kullanımı bu sorunların düzelmesine ve kişinin göz kuruluğu probleminden kurtulmasına yardımcı olmaktadır.

Numaralı veya renkli kontakt lens kullanmayı düşünüyorsanız, mutlaka göz doktorunuz ile görüşüp kullanmaya başlamalısınız.