Kontakt lens kullanımı sağlık açısından ve görünüş açısından oldukça yaygınlaşan durum haline gelmiştir. Sürekli göz sağlığı için lens kullananların yaz aylarında aklına gelen ‘kontakt lens ile denize girebilir miyim’ sorusu merak edilen bir durumdur.

Gözünüzde lens varken denize, havuza ve ne kadar temiz olsa da okyanusa bile girmek oldukça zararlıdır. Su içerisinde bulunan mikroorganizmaların gözünüz ile temas etmesi durumunda mikrop kapma riskiniz oldukça yüksek olacaktır. Bu yüzden hiçbir uzman doktor gözünüzde lens varken suya girmenizi tavsiye etmemektedir.

Ancak görme probleminiz çok yüksek ise ve lensinizi çıkardığınızda görmede oldukça zorlanmaktaysanız; kaliteli bir yüzücü gözlüğü kullanarak kısa süreliğine lenslerinizle suya girebilirsiniz. Kullanacağınız yüzücü gözlüğünün su kaçırmamasına oldukça dikkat etmelisiniz.

Ayrıca gözünüz de lens varken suya girmeniz; göz sağlığınız zarar görmesi dışında lensinizin su içerisinde düşmesine, gözünüze su kaçması durumunda görme bozukluğuna ve suda bulunan bakteriler yüzünden enfeksiyon kaparak görme kayıplarına yol açabilmektedir.

Mutlaka denize girmeden önce kullandığınız lensleri çıkarmanız göz sağlığınız açısından önemle tavsiye edilmektedir.