Kontakt lens kullanımı sağlık açısından ve görünüş açısından oldukça yaygınlaşan durum haline gelmiştir. Sürekli göz sağlığı için lens kullananların yaz aylarında aklına gelen ‘kontakt lens ile denize girebilir miyim’ sorusu merak edilen bir durumdur.
Gözünüzde lens varken denize, havuza ve ne kadar temiz olsa da okyanusa bile girmek oldukça zararlıdır. Su içerisinde bulunan mikroorganizmaların gözünüz ile temas etmesi durumunda mikrop kapma riskiniz oldukça yüksek olacaktır. Bu yüzden hiçbir uzman doktor gözünüzde lens varken suya girmenizi tavsiye etmemektedir.
Ancak görme probleminiz çok yüksek ise ve lensinizi çıkardığınızda görmede oldukça zorlanmaktaysanız; kaliteli bir yüzücü gözlüğü kullanarak kısa süreliğine lenslerinizle suya girebilirsiniz. Kullanacağınız yüzücü gözlüğünün su kaçırmamasına oldukça dikkat etmelisiniz.
Ayrıca gözünüz de lens varken suya girmeniz; göz sağlığınız zarar görmesi dışında lensinizin su içerisinde düşmesine, gözünüze su kaçması durumunda görme bozukluğuna ve suda bulunan bakteriler yüzünden enfeksiyon kaparak görme kayıplarına yol açabilmektedir.
Mutlaka denize girmeden önce kullandığınız lensleri çıkarmanız göz sağlığınız açısından önemle tavsiye edilmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!