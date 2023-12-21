Legoland'ten The Crown'a: Kate Middleton'ı canlandıran bilinmeyen oyuncu Meg Bellamy

HAYATLARINDAKİ PARALLELİKLER

Aralarındaki yirmi yıla rağmen Bellamy ve Middleton arasında kahverengi saçlarının ötesinde birçok paralellik var -hatta, Bellamy'nin rolü almasında Middleton ile olan fiziksel benzerliği de etkili oldu- . Her ikisi de İngiltere'nin aynı ilçesinde büyüdüler ve iyi bir sporculardı. Ayrıca her ikisi de öğrenci tiyatrosuyla uğraştılar.