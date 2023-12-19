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        Haberler Yaşam Lazları çok sevdiği için ismini Temel Reis olarak değiştirdi

        Lazları çok sevdiği için ismini Temel Reis olarak değiştirdi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ahşap yontma ustası Nazım Yozgot Lazları çok sevdiği için ismini 25 yıl önce Temel Reis olarak değiştirdi. Ustanın ismini duyan bir daha soruyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:45
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        Lazları çok sevdiği için ismini Temel Reis yaptı
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        Reyhanlı ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki ahşap yontma ustası Temel Reis, yaklaşık 40 yıldır oduna şekil veriyor.

        Eserleriyle takdir toplayan usta, 25 yıl önce ise Nazım Yozgot olan ismini Temel Reis olarak değiştirdi.

        İsmini ilk kez duyanları şaşırtan Temel Reis, adına inanmayanlara kimliğini gösteriyor.

        "ÇİZGİ FİLM KARAKTERİNE HEVESLENİP DE İSMİMİ TEMEL REİS OLARAK DEĞİŞTİRMEDİM"

        İsmini ve soy ismini değiştirmesinde çizgi film karakteri Temel Reis’in etkisi olmadığına dikkat çeken Reis, "İsmim Temel, soy ismim Reis. Beni herkes bu isimle tanıyordu. Ben de ismimi ve soy ismimi bu şekilde değiştirdim. Yaklaşık 25 yıl önce değiştirdim. Çizgi film karakterine heveslenip de ismimi Temel Reis olarak değiştirmedim.

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        Ben Lazları severim, sevdiğimden yaptım. İsmim önce Nazım Yozgot’tu şu anda Temel Reis. İlk kez duyanlar inanmayıp kimliğimi görmek istiyorlar. Kimliğimi gösterdiğim zaman inanıyorlar. Bazılarına ilginç geliyor ama Reyhanlı’da beni herkes böyle tanır" dedi.

        "ÇİZGİ FİLM KAHRAMANI VAR TEMEL REİS, ONDAN İLGİNÇ GELİYOR"

        Ahmet Yılmaz, ustanın isminin ve soy isminin çizgi film karakterine benzemesinden dolayı ilginç olduğunu ifade ederek, "Burası Temel Reis’in iş yeri. Çay ocağında ahşaplara şekil veriyor. Ustamızın ismi ilginç geliyor. Çizgi film kahramanı var Temel Reis, ondan ilginç geliyor. Kendisine Temel Reis diyoruz" şeklinde konuştu.

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        #Temel Reis
        #Hatay
        #reyhanlı
        #haberler
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