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        Haberler Dış Yazar Lazanya tarifi: Kıymalı ve tavuklu lazanya evde nasıl yapılır?

        Lazanya tarifi: Kıymalı ve tavuklu lazanya evde nasıl yapılır?

        Lazanya, kökeni İtalya'ya dayanan, kat kat hamur ve aralarındaki zengin iç harç ile hazırlanan lezzetli bir yemektir. Kıymalı ve tavuklu olmak üzere iki popüler versiyonu ile evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu yemek, aile yemeklerinin ve özel davetlerin vazgeçilmezidir. İşte lazanya tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:45
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        Kıymalı ve tavuklu lazanya tarifi
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        Lazanya, çeşitli malzeme seçenekleriyle her damak zevkine hitap edebilen, doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Kıymalı lazanya, geleneksel ve en çok tercih edilen versiyonlardan biriyken, tavuklu lazanya ise daha hafif bir alternatif sunar. Her iki tarif de, evde basit malzemelerle ve adım adım takip edilecek yönergelerle kolayca hazırlanabilir. İşte kıymalı ve tavuklu lazanya tarifleri ile evde lazanya yapımına dair her şey…

        Kıymalı Lazanya Tarifi

        Kıymalı lazanya hamur ve iç harç ile hazırlanan son derece lezzetli bir yemektir. Doğru adımlar takip edildiğinde kolayca hazırlanan lazanya hem besleyici hem de herkesiz severek yiyebileceği bir yemektir. Şimdi evde kolay lazanya yapımına geçelim:

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        Kıymalı lazanya için gerekli malzemeler:

        • Lazanya yaprakları (haşlamaya gerek olmayan)
        • 500 gr kıyma
        • 1 büyük soğan
        • 2 diş sarımsak
        • 1 büyük domates ya da 400 gram domates konservesi
        • 2 yemek kaşığı domates salçası
        • 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar
        • Tuz, karabiber, kekik
        • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

        Beşamel Sos için:

        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 yemek kaşığı un
        • 2 su bardağı süt
        • Tuz, karabiber

        Kıymalı Lazanya Nasıl Yapılır?

        • Genişçe bir tavada soğan ve sarımsakları ince ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.
        • Soğanlar pembeleşince kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.
        • Ardından domates salçası, konserve domates ya da rendelenmiş domatesi ekleyelim.
        • Tuz, karabiber ve kekik ekleyip sos kıvamına gelene kadar pişirin.
        • Şimdi beşamel sosun yapımına geçelim.
        • Tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
        • Rengi dönmeye başlayınca sütü yavaşça ve aşamalı olarak ekleyip topaklanma olmayacak şekilde çırpın. Koyulaşana kadar pişirin. En son olarak tuz ve karabiberi de ekleyin.
        • Yoğunlaşmaya başlayınca ocağın altını kapatalım. Beşamel sos fazla pişerse soğuduğunda çok katı olacaktır.
        • Hazırladığımız beşamel sosu; kalıbımızın en altına güzelce yayalım.
        • Ardından sosun üzerine tek bir lazanya yaprağı koyalım. Bu aşamada lazanya yaprakları üst üste gelmemeli. Burada önemli olan boşlukları kapatabilmek.
        • Lazanya yaprağının üzerine beşamel sosu sürelim. Üzerine kaşar peyniri ilave edelim.
        • Üçe böldüğümüz kıymalı harcın ilk kısmını burada ekleyelim ve her yerine eşit olacak şekilde dağıtalım.
        • Ardından üzerine yine lazanya yaprağı, beşamel sos ve kıymalı harçtan ekleyelim.
        • Aynı işlemi tekrarlayarak son aşamayı da yapalım. Böylece 3 katlı bir lazanya elde etmiş olacağız.
        • En üste lazanya yaprağı koyalım. Beşamel sosu kalan kısmını her noktasına gelecek şekilde yayıp, 200 derecede önceden ısıtılmış fırına koyalım. Üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim.
        • Pişmeye yakın fırından çıkarıp kalan kaşar peynirlerini de ilave edelim. Kaşarlar eriyince lazanya pişmiş olacaktır.
        • Yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirip servis edebilirsiniz.
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        Tavuklu Lazanya Tarifi

        Tavuklu lazanya için gerekli malzemeler:

        • Lazanya yaprakları
        • 2 adet tavuk göğsü
        • 1 büyük soğan
        • 1 kırmızı kapya biber
        • 2 adet domates
        • 2 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 su bardağı mantar
        • 2 diş sarımsak
        • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
        • Tuz, karabiber, kekik
        • Zeytinyağı

        Beşamel sosu için;

        • 3 su bardağı süt (600 ml)
        • Yarım su bardağı un
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 çay kaşığı tuz
        • Yarım çay kaşığı karabiber

        Tavuklu Lazanya Nasıl Yapılır?

        • Tavuk göğüslerini küçük parçalara ayırın.
        • Soğan, sarımsak, kırmızı kapya biber ve mantarları doğrayıp zeytinyağında soteleyin.
        • Ardından domates ve domates salçasını ekleyin.
        • Küçük parçalara ayırdığınız tavukları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
        • Beşamel sosu için Tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
        • Rengi dönmeye başlayınca sütü yavaşça ve aşamalı olarak ekleyip topaklanma olmayacak şekilde çırpın. Koyulaşana kadar pişirin. En son olarak tuz ve karabiberi de ekleyin.
        • Uygun bir borcama önce hazırladığınız tavuklu iç harcın bir kısmını iyice yayalım. Bu aşamada iç harcı her yere yaymaya özen gösterin.
        • Üzerine beşamel sosu gezdirip, üstüne lazanya yapraklarını tüm sosu kapatacak şekilde ilk katı yerleştirelim.
        • İkinci kat için önce tavuklu harç, ardından beşamel sos ve son olarak lazanya yapraklarını yerleştirelim.
        • Üçüncü kat için de aynı işlemi uygulayalım. Üzerine rendelediğimiz kaşarları gezdirelim.
        • Önceden 190°C ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar lazanyamızı pişirelim.
        • Fırından çıkardıktan sonra yaklaşık 10 dakika lazanyanın çekmesini bekleyin.
        • Şimdi tavuklu lazanya servise hazır.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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