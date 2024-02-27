Tarhana çorbası nasıl yapılır? Sarımsaklı, sütlü, salçasız tarhana çorbası tarifleri

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Tarhana, yoğurt ve unun fermantasyonuyla elde edilen, besleyici ve probiyotik açıdan zengin bir karışımdır. Her mevsimde severek tüketilen bu çorba, soğuk kış günlerinde iç ısıtırken, yaz aylarında ise hafif bir öğün alternatifi sunar. İşte sarımsaklı, sütlü, salçasız ve bebekler için uygun tarhana çorbası tarifleri:

Sarımsaklı Tarhana Çorbası Tarifi

Malzemeler:

5 yemek kaşığı tarhana

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ ya da tereyağı

5 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

Sarımsaklı Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?

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Orta boy bir tencereye bir miktar sıvı yağ koyun ve ısıtın.

İnce ezilmiş sarımsakları yağa ekleyip, sarımsakların aromasının çıkması için kısa süre soteleyin.

Ardından, tencereye biraz domates salçası ekleyin ve karıştırarak salçanın kavrulmasını sağlayın.

Salçanın üzerine azar azar su ekleyerek salçanın tamamen erimesini ve karışımın pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlayın.

Salçanın tamamen eridiğinden emin olduktan sonra, kalan suyu yavaşça tencereye ilave edin.

Tarhanayı öncesinde bir kase içerisinde ılık suda çözündürün.

Tencereye tarhanayı ekleyin ve çorbanın kaynamasını beklerken sürekli karıştırarak topaklanmasını önleyin.

Çorba kaynamaya başladığında, karıştırmayı bırakın ve çorbanın kendi halinde pişmesine izin verin.

Çorbayı yaklaşık 5 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, çorbanızı sıcak olarak servis kaselerine alın.

Sütlü Tarhana Çorbası Tarifi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı tarhana

1 yemek kaşığı zeytinyağı/sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı)

1 küçük diş sarımsak

1 su bardağı soğuk süt

3 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu

Sütlü Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?

Bir kase içerisinde toz tarhanayı bir bardak süt ile iyice karıştırarak eritin, böylece pürüzsüz bir tarhana süt karışımı elde edin.

Tencereye bir miktar tereyağı ve sıvı yağı koyup orta ateşte eritin.

Eriyen yağın içine unu ekleyin (isteğe bağlı) ve kısık ateşte yaklaşık 2 dakika süresince unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavrulmuş unun üzerine domates salçasını ekleyin ve bir dakika daha kavurarak salçanın renginin açılmasını ve aromasının çıkmasını sağlayın.

Tencereyi ocaktan alın ve süt ile erittiğiniz tarhanayı tencereye dökün, çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak tarhananın topaklanmasını önleyin.

Ardından tencereyi tekrar ocağa alın ve yavaşça sıcak su ekleyin, sürekli karıştırarak çorbanın kıvamını ayarlayın.

Çorbanın kıvamını damak zevkinize göre ayarladıktan sonra, çorbayı kısık ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin.

Pişme işlemi tamamlandığında, çorbaya tuzunu ekleyin ve karıştırın.

Çorbayı sıcak servis kaselerine alın ve üzerine biraz kuru nane serperek aromatik bir dokunuş katın.

Bebek Tarhana Çorbası Tarifi REKLAM Malzemeler: 2 tatlı kaşığı tarhana

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı Bebek Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır? Bir cezve içerisine belirli miktarda su koyun ve tarhanayı ekleyin.

Cezveyi orta ateşe yerleştirin ve tarhana çorbasını sürekli karıştırarak pişirme işlemine başlayın.

Tarhana çorbası ılındıktan sonra, çorbanın içerisine bir miktar zeytinyağı ekleyin.

Zeytinyağını çorbaya iyice yedirin ki çorbanın hem lezzeti artsın hem de bebeğiniz için daha besleyici olsun. Salçasız Tarhana Çorbası Tarifi Malzemeler: 5 çorba kaşığı tarhana

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber

5 su bardağı oda sıcaklığında su

Tuz

Salçasız Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır? Tarhanayı bir kaba koyun ve üzerini örtecek kadar soğuk su ile doldurun, sonra iyice karıştırarak tarhananın suyu emmesini sağlayın.

Uygun bir tencereye bir miktar tereyağı koyun ve orta ateşte erimesini bekleyin.

Eriyen tereyağının içine biraz toz biber serpin ve biberin aromasını yağa bırakması için birkaç saniye kavurun.

Tencereye öncelikle suyu ekleyin ve ardından suyun içine hazırladığınız tarhanayı dökün.

Orta ateşte sürekli karıştırarak tarhananın çorba kıvamını almasını sağlayın.

Çorba kaynamaya başladığında, ateşi en kısık dereceye getirin ve çorbayı 1-2 dakika daha pişirerek kıvamını güzelce almasını sağlayın.

Pişme işleminin son aşamasında, çorbaya damak zevkinize uygun miktarda tuz ekleyin ve son bir kez karıştırın.

Çorbayı ocaktan almadan önce, tüm malzemelerin güzelce bütünleştiğinden emin olun.

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