Humus tarifi: Pastırmalı, tahinli, Hatay usulü humus nasıl yapılır?
Humus, Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak kabul edilir ve zaman içinde dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Nohut, tahin, zeytinyağı ve limon suyunun harmanlanmasıyla hazırlanan bu leziz meze, pastırmalı, tahinli ve Hatay usulü gibi çeşitli versiyonlarla sofralara renk katar. Peki humus nasıl yapılır? İşte detaylar…
Humus, sağlıklı, besleyici ve aynı zamanda lezzetli bir seçenek arayanların tercihidir. Geleneksel olarak nohut, tahin, zeytinyağı, limon suyu ve sarımsak ile hazırlanır. Ancak humusun güzelliği, farklı malzemeler ekleyerek çeşitlendirilebilmesidir. Pastırmalı humus, et severler için; tahinli humus, daha yoğun bir lezzet arayanlar için; Hatay usulü humus ise, otantik bir deneyim arzulayanlar için mükemmel seçenekler sunar. İşte farklı humus tarifleri…
Hatay Usulü Humus Tarifi
Humus, tahin ve nohudun en güzel halidir. İçine bir de zeytinyağı ve limonda eklenince muhteşem bir lezzet ortaya çıkar. Aşağıda evdeki malzemelerle kolay humus tarifi yer alacaktır:
Malzemeler:
Üzeri için:
Hatay Usulü Humus Nasıl Yapılır?
Pastırmalı Humus Tarifi
Malzemeler:
Üzerini süslemek için:
Pastırmalı Humus Nasıl Yapılır?
Humus Yapımının Püf Noktaları
İlk defa humus yapacak olan hemen herkes internette “humus tarifi tahinli” şeklinde bir arama yapmıştır. Humus evdeki malzemelerle ve püf noktalarıyla kolayca hazırlanabilecek lezzetli bir mezedir. Peki humus yapımının püf noktaları nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim: