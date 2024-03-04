Humus tarifi: Pastırmalı, tahinli, Hatay usulü humus nasıl yapılır?

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Humus, sağlıklı, besleyici ve aynı zamanda lezzetli bir seçenek arayanların tercihidir. Geleneksel olarak nohut, tahin, zeytinyağı, limon suyu ve sarımsak ile hazırlanır. Ancak humusun güzelliği, farklı malzemeler ekleyerek çeşitlendirilebilmesidir. Pastırmalı humus, et severler için; tahinli humus, daha yoğun bir lezzet arayanlar için; Hatay usulü humus ise, otantik bir deneyim arzulayanlar için mükemmel seçenekler sunar. İşte farklı humus tarifleri…

Hatay Usulü Humus Tarifi

Humus, tahin ve nohudun en güzel halidir. İçine bir de zeytinyağı ve limonda eklenince muhteşem bir lezzet ortaya çıkar. Aşağıda evdeki malzemelerle kolay humus tarifi yer alacaktır:

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Malzemeler:

2 su bardağı nohut (haşlanmış, kabukları alınmış)

1,5 çay bardağı ılık su

4 yemek kaşığı tahin

1,5 çay kaşığı kimyon

1 tam limonun suyu

Tuz

1-2 diş sarımsak (isteğe göre konulabilir)

Üzeri için:

Kıyılmış maydanoz, nane

Kimyon

Kırmızı pul biber

Kornişon turşu ve süs biber turşusu

Zeytinyağı

Hatay Usulü Humus Nasıl Yapılır?

Nohutları hazırlığın ilk adımı olarak, pişirme işleminden bir gün önce bol su içinde bekletin.

Islattığınız nohutları düdüklü tencere yardımıyla yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Haşlanan nohutları tencereye alarak üzerine yeni su ekleyin ve nohutların dış kabuklarının kolayca ayrılabilmesi için 1-1,5 su bardağı sıcak su ilavesiyle kısa bir süre daha kaynatın.

Haşlanmış ve yumuşamış nohutların kabuklarını nazikçe soyun, bu işlem nohutların daha pürüzsüz bir kıvama ulaşmasını sağlayacaktır.

Kabuksuz nohutları tencereye alıp, üzerine 1,5 çay bardağı su ekleyerek ocağa yerleştirin.

Tahta bir kaşık kullanarak nohutların suyunu çekene kadar karıştırın.

Ocağı kapatın ve nohutları el blenderi yardımıyla püre haline getirin, bu aşamada nohutlar katı bir kıvama bürünecektir.

Püre haline gelen nohutların üzerine 1 çay bardağı su ekleyerek karışımın yumuşamasını sağlayın ve ocağı tekrar açın.

Ocaktan aldığınız nohut pürenize; tahin, taze sıkılmış limon suyu, tuz ve kimyonu ekleyin. Dilerseniz, aromayı güçlendirmek için ezilmiş bir diş sarımsağı da karışıma dahil edebilirsiniz.

Tüm malzemeleri blender yardımıyla iyice karıştırın, böylece humusunuz homojen bir kıvam alacaktır.

Şimdi sunuma geçelim… Hazırladığınız humusu servis tabağına alarak yayın.

Üzerine zeytinyağı gezdirerek humusun lezzetini pekiştirin.

Son olarak, humusunuzu kimyon, kırmızı biber, ince kıyılmış maydanoz, nane yaprakları, dilimlenmiş kornişon turşu ve süs biberi ile süsleyerek renkli bir sunum yapın.

Pastırmalı Humus Tarifi REKLAM Malzemeler: 3 su bardağı haşlanmış nohut

1 bütün limonun suyu

Yarım çay kaşığı kadar kimyon

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

1/3 su bardağı tahin ya da 1 çay bardağı tahin Üzerini süslemek için: 1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 dilim pastırma

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Maydanoz Pastırmalı Humus Nasıl Yapılır? Haşlanmış nohutların dış kabuklarını özenle ayıklayarak çıkarın. Bu işlem, humusunuzun daha pürüzsüz ve kremamsı bir dokuya sahip olmasını sağlayacaktır.

Nohutları bir blender kabına aktarın.

Üzerine doyurucu bir lezzet katması için tahin, lezzet derinliği için ezilmiş sarımsak, aromatik bir dokunuş için kimyon ve tat dengesi için biraz tuz ekleyin.

Blenderi çalıştırın ve malzemeleri kremsi bir püre haline gelene kadar iyice karıştırın. Daha akışkan bir kıvam tercih ederseniz, isteğe bağlı olarak bir miktar su ekleyebilirsiniz.

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Isınan yağa toz kırmızı biber ekleyin ve biberin aromasının açığa çıkması için kısık ateşte kısa süre kızdırın, biberin yanmamasına özen gösterin.

Başka bir tavada bir miktar tereyağını eritin.

Eriyen tereyağına dilimlenmiş pastırmaları ekleyin ve her iki tarafını da hafifçe çevirerek soteleyin.

Şimdi sunama geçebiliriz. Pürüzsüz humus karışımını geniş bir servis tabağına alarak güzelce yayın.

Üzerine hazırladığınız biberli zeytinyağı sosunu gezdirin.

İnce kıyılmış maydanoz ve birkaç tane bütün haşlanmış nohut ile süsleyin.

En son olarak, sotelediğiniz pastırmaları humusun üzerine dikkatlice yerleştirin.

Humus Yapımının Püf Noktaları İlk defa humus yapacak olan hemen herkes internette “humus tarifi tahinli” şeklinde bir arama yapmıştır. Humus evdeki malzemelerle ve püf noktalarıyla kolayca hazırlanabilecek lezzetli bir mezedir. Peki humus yapımının püf noktaları nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim: Nohutları bir gece önceden ıslatmak, pişirme süresini kısaltır ve nohutların iç kısımlarının daha iyi pişmesine yardımcı olur.

Nohutları yumuşayana kadar iyice haşlayın. Yumuşak nohutlar, pürenizin daha pürüzsüz olmasını sağlar.

Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun. Bu işlem, humusun daha pürüzsüz ve kremamsı bir dokuya sahip olmasını sağlar.

Humusun lezzeti büyük ölçüde kullanılan tahinin kalitesine bağlıdır. Mümkünse açık renkli, pürüzsüz ve iyi karışmış bir tahin tercih edin.

Tahin, limon suyu, zeytinyağı ve baharatlar gibi malzemelerin miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayın. Malzemeleri yavaş yavaş ekleyerek tadına bakın ve ihtiyaca göre ayarlayın.

Humusa ferahlık katan limon suyu ve sarımsağı cimri kullanmayın. Bu iki malzeme, humusun karakteristik lezzetini belirler.

Malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırmak için bir mutfak robotu veya yüksek güçlü bir blender kullanın.

Humusu hemen servis etmek yerine, birkaç saat buzdolabında bekletin. Böylece malzemelerin lezzetleri birbirine karışır ve humus daha lezzetli hale gelir.

Servis yapmadan önce üzerine kaliteli zeytinyağı dökün ve pul biber, sumak veya kıyılmış maydanoz gibi baharatlarla süsleyin. Bu, hem görsel açıdan zenginlik katar hem de lezzeti artırır.

Humusu, geniş bir tabağa yayarak servis yapın. Ortasını hafifçe çukurlaştırıp zeytinyağını bu çukura dökerek servis yapabilirsiniz. Muhallebi nasıl yapılır?

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