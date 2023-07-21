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        Haberler Yemek Yapma Lazanya Tarifi: Evde Kolay ve Nefis Lazanya Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Lazanya tarifi: Evde kolay ve nefis lazanya nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Lazanya yemeği son yıllarda ülkemizde sıklıkla yapılmaya başlandı. Özellikle davet sofralarının gözdesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Lazanya kıyma, lazanya yaprağı, domates sosu gibi malzemelerle yapılan lezzetli ve aynı zamanda oldukça doyurucudur. Evde lazanya yapmayı denemek isterseniz sizin için hazırladığımız lazanya tarifi ile damakları şenlendiren lezzette bir lazanya yapabilirsiniz. Hadi, gelin sizin için hazırladığımız lazanya tarifine birlikte bakalım.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:19
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        Lazanya tarifi
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        İtalyan mutfağının çok sevilen lezzetleri arasında yer alan Lazanya artık ülkemizde de tanınan bir yemektir. Makarna hamuru ile yapılan lazanya yaprakları bolonez sos eşliğinde fırında pişerek yapılır. İçerisine konulan beşamel sos ile de yaprakların yumuşayarak pişmesi sağlanır. Türk damak tadına oldukça yakın bir lezzet olan lazanya ile ister misafirlerinizi isterseniz de aile akşam yemeklerinizi taçlandırabilirsiniz.

        • Kaç kişilik: 6 kişilik
        • Hazırlama süresi:20 dakika
        • Pişirme süresi:25 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 695 kalori

        Lazanya Malzemeleri

        • 1 paket lazanya yaprağı
        • 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 400 gram orta yağlı kıyma
        • 1 adet kuru soğan (yemeklik doğrayalım)
        • 2 adet küp doğranmış havuç
        • 2 diş ezilmiş sarımsak
        • 2 çay kaşığı tuz
        • 4 adet rendelenmiş domates
        • 1 çay kaşığı domates
        • 2 adet defne yaprağı
        • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
        • 1,5 su bardağı bezelye

        Beşamel sos için:

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        • 2 yemek kaşığı un
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 4 su bardağı soğuk süt
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • Tuz
        • Dilerseniz ¼ çay kaşığı oranında muskat cevizi rendesi koyabilirsiniz.

        Lazanya Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Lazanya yapımı için Ayçiçek ve tereyağını tavada kızdıralım.
        • Soğanlarımızı yemeklik doğrayalım. Doğranan soğanları kızdırdığımız yağın üzerine ilave edelim. 3-5 dakika kadar iyice kavuralım.
        • 2 adet havucu soyalım ve küp olacak şekilde doğrayalım. Doğradığımız havuçları soğanların üzerine ilave ederek karıştırarak kavuralım.
        • Havuç ve soğanların kavrulmasının ardından orta yağlı kıymamızı tavaya ilave edelim.
        • Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirelim.
        • Sarımsak, karabiber ve tuzu ekleyelim.
        • 4 adet domatesin kabuklarını soyarak rendeleyelim. Rendelediğimiz domatesleri tavaya aktaralım.
        • Defne yaprağını da ekleyip pişirmeye bırakalım.
        • Tavada pişen harcımızın domatesi suyunu biraz çekmeye başladığında bezelyeyi ilave edelim.
        • İç harcımızı pişirmeye devam edelim.
        • Tavadaki tüm malzemelerimiz güzelce piştiğinde iç harcımız hazır demektir.
        • Beşamel sos için tereyağını sos tenceresinde eritelim.
        • 2 yemek kaşığı unu kokusunu çıkana kadar kavuralım.
        • Unun kokusu çıkmaya başladığında 4 su bardağı soğuk sütü yavaş yavaş üzerine ekleyelim. Sütü eklerken çırpmaya devam edelim ki beşamel sosumuz kıvam alsın.
        • Karabiber, tuz ve rendelenmiş muskat cevizi rendesini ekleyelim, karıştıralım. Ardından sosumuzu ocaktan alalım.
        • Fırın kabımızın tabanına beşamel sostan biraz yayalım ve ardından iç harçtan biraz yayalım.
        • Lazanya yapraklarını tabana dizelim.
        • Lazanya yapılışı sırasında sırasıyla; kıymalı harç, beşamel sos ve biraz rendelenmiş kaşar peynirini ekleyelim.
        • Lazanyanın en üst katına sürmek için beşamel sos ve kaşar peynirini ayıralım. Tüm lazanya yaprakları bitene kadar İşlemi sırasıyla yapmaya devam edelim.
        • Elinizde kalan lazanya yaprakları ve beşamel sos ile en üst katı kapatalım.
        • Rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanya yapraklarının üzerini güzelce kaplayalım.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-30 dakika pişirelim.
        • Pişirme süresi fırına göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple yemeğinizin piştiğinden emin olana dek kontrollü bir şekilde pişirme yapalım.
        • Pişen lazanyamızı fırından alalım.
        • İlk sıcağının çıkmasının ardından servis tabaklarına koyarak servis edebilirsiniz.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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