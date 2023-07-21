Mozaik pasta tarifi: Mozaik pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Çocukluğumuzun sevilen lezzetleri arasında pötibör bisküvisiyle yapılan mozaik pasta yer alır. Mozaik pasta hem lezzetli hem de pişmeden kolaylıkla yapılan bir pasta çeşidi olduğu için çok sık tercih edilir. Çayın yanına pratik bir şekilde hazırlanacak bir pasta arıyorsanız mozaik pasta tarifi tam size göre. Gelin, sizin için hazırladığımız mozaik pasta tarifine birlikte bakalım.
Çocukluk yıllarımızda annelerimizin elinden çıkan lezzetli bir pasta vardı. Bisküvi ve kakaonun birleşen lezzetiyle damaklarımızda muhteşem bir tat bırakan o pasta mozaik pasta idi. Mozaik pasta diğer adıyla bisküvi pastası, bisküvili pasta olarak da bilinir. Kırılan pötibör bisküvilerinin tereyağı ve kakao ile birleşerek donması sonucu lezzetli bir hale bürünür.
Mozaik pasta yani diğer adıyla bisküvili pasta çocukların çok sevdiği pastalar arasında yerini alır. Mozaik pasta yapımı pişme gerektirmediği ve çok el oyalayıcı bir yapım aşaması olmaması sebebiyle ebeveynler tarafından sıklıkla tercih edilir. Ayrıca mozaik pastayı habersiz gelen misafirler içinde hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
Mozaik pasta yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Bunlardan biri; mozaik pastanın iyice dondurulmasıdır. Eğer pastanızı dondurucuda yeteri kadar tutmaz iseniz yumuşak bir kıvam alır ve dilimlerken zorluk yaşayabilirsiniz. Mozaik pasta yapımı sırasında şeker veya pudra şekeri kullanabilirsiniz. Bu pastanın tadında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Mozaik pastanıza üçgen şeklini verebilir ve üçgen şeklinde dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Mozaik pasta içerisine meyve koymak isteyebilirsiniz. Bu pastaya en çok yakışan meyve muzdur. Pasta harcının birazını kalıba döküp ortasına muz dilimi koyabilir ve ardından kalan pasta harcıyla muz diliminin üzerini kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde çilek dilimleri ilavesi de yapabilirsiniz.
Mozaik Pasta Malzemeleri
Üzeri için:
½ su bardağı Hindistan cevizi tozu
Mozaik Pasta Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!