Mozaik pasta tarifi: Mozaik pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Çocukluk yıllarımızda annelerimizin elinden çıkan lezzetli bir pasta vardı. Bisküvi ve kakaonun birleşen lezzetiyle damaklarımızda muhteşem bir tat bırakan o pasta mozaik pasta idi. Mozaik pasta diğer adıyla bisküvi pastası, bisküvili pasta olarak da bilinir. Kırılan pötibör bisküvilerinin tereyağı ve kakao ile birleşerek donması sonucu lezzetli bir hale bürünür.

Mozaik pasta yani diğer adıyla bisküvili pasta çocukların çok sevdiği pastalar arasında yerini alır. Mozaik pasta yapımı pişme gerektirmediği ve çok el oyalayıcı bir yapım aşaması olmaması sebebiyle ebeveynler tarafından sıklıkla tercih edilir. Ayrıca mozaik pastayı habersiz gelen misafirler içinde hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

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Mozaik pasta yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Bunlardan biri; mozaik pastanın iyice dondurulmasıdır. Eğer pastanızı dondurucuda yeteri kadar tutmaz iseniz yumuşak bir kıvam alır ve dilimlerken zorluk yaşayabilirsiniz. Mozaik pasta yapımı sırasında şeker veya pudra şekeri kullanabilirsiniz. Bu pastanın tadında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Mozaik pastanıza üçgen şeklini verebilir ve üçgen şeklinde dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Mozaik pasta içerisine meyve koymak isteyebilirsiniz. Bu pastaya en çok yakışan meyve muzdur. Pasta harcının birazını kalıba döküp ortasına muz dilimi koyabilir ve ardından kalan pasta harcıyla muz diliminin üzerini kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde çilek dilimleri ilavesi de yapabilirsiniz.

Kaç kişilik:10 dilim

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:0 dakika

Kalori:1 dilim 260 kalori

Mozaik Pasta Malzemeleri

7 yemek kaşığı tereyağı (80 gram kadar)

1 su bardağı süt (200 ml)

4 yemek kaşığı pudra şekeri (yerine 3 yemek kaşığı toz şeker de kullanabilirsiniz.)

3 yemek kaşığı kakao

2 paket sade pötibör bisküvi

Üzeri için:

½ su bardağı Hindistan cevizi tozu

Mozaik Pasta Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Mozaik pasta yapılışı için uygun bir tencere alalım.

7 yemek kaşığı tereyağını güzelce eritelim. Tereyağını yakmamaya özen gösterelim.

Karıştırma kabı alalım ve içerisine pudra şekeri veya 3 yemek kaşığı toz şekeri koyalım.

Pudra şekerinin üzerine eritilen tereyağını koyalım. Ardından 1 su bardağı yani 200 ml kadar sütü ekleyelim.

Tüm malzemeleri karıştırma kabında çırpalım.

2 paket pötibör bisküviyi güzelce karışımın içerisine kıralım. Çok büyük ve çok küçük parçalar haline getirmemeye özen gösterelim.

Bisküvileri de kırdıktan sonra spatula yardımı ile tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Bisküvilerin kakaolu harca iyice bulanmasına önem gösterelim.

Servis edilecek kabın içerisini streç film ile kaplamamız gerekiyor. Eğer kaplama yapmaz isek pasta harcı yapışır ve kap içerisinden kolaylıkla çıkmaz. Burada baton borcam kalıbı ya da kek kalıbı kullanabilirsiniz. Eğer bunlar yoksa herhangi bir kalıp da kullanıma uygun olacaktır.

Tüm harcımızı kalıba dökelim.

Döktüğümüz harcın üzerini spatula yardımı ile düzleyelim.

Kalıbın kenarlarında kalan streç film ile pastanın açık kalan yerlerini de güzelce saralım.

Buzdolabınızda bulunan dondurucu bölmesinde yaklaşık 4 saat kadar donmasını bekleyelim.

Servis edeceğiniz zaman streç filmden çıkarıp dilimleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz.

Dilerseniz servis esnasında üzerine Hindistan cevizi tozu serpebilirsiniz.

Mozaik pastanız hazır.

Afiyet olsun!

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