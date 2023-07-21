Tavuk sote tarifi: Tavuk sote nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Yemek tarifleri arasında lezzetli ve pratik olduğu için en çok tercih edilen yemeklerden birisi tavuk sotedir. Tavuğun lezzetinin sebzelerle buluşmasının ardından sıcak sıcak servis edilmesiyle mideleri şenlendiren bir yemek karşımıza çıkmaktadır. Tavuk sote tek başına tüketilebildiği gibi pirinç pilavı, makarna gibi eşlikçilerle de birbirine çok yakıştırılır ve beraber servis edilir. Pratiklik açısından hızlı ve kolay pişirebilecek bir yemek yapmak istediğinizde sizin için derlediğimiz tavuk sote tarifi ile akşam yemeğinizi hazırlayabilirsiniz.
Tavuk sote yemeği tavada yüksek ateşte pişirilen bir lezzettir. Yüksek harlı ateşte pişen tavuk ve sebzeler tatlarını kaybetmeden lezzetlerini bir araya getirerek kısa bir zaman içinde pişmektedir. Yüksek ateşte pişirilme yapıldığında sebzelerde kuruma olmadan ve tavuk eti sertleşmeden sotelenmektedir. Tavada sotelenerek pişirilen yemekler mutlaka sık sık tavanın sallanmasıyla pişirilmelidir. Pişirilen tavuklar ve sebzeler birbirine yakın boyutta veya eşit olarak kesilmelidir.
Tavuk sote yapılışı teknik detaylara takılmadığınızda pratik ve kolay bir yemektir. Gerek misafirleriniz için gerek ise günlük aile yemeklerinizde tavuk sote tarifini keyifle pişirebilirsiniz. Tavuk sote yemeği çocuklarında severek yediği yemekler arasında yer alır. İçerisinde bulunan beyaz et ve sebzeler vitaminin kaybetmeden doğru bir şekilde pişirildiğinde çocukların gerekli vitaminleri alması için yararlı olmaktadır. Dilerseniz tavuk sote yanına çorba veya başka bir eşlikçi yaparak çocuklarınıza servis edebilirsiniz.
Tavuk sote yanına birden fazla yakışan eşlikçi bulunur. Bunların başında sade pirinç pilavı ve makarna gelmektedir. Servis tabağının bir tarafına tavuk sote diğer tarafına da pirinç pilavı koyarak servis yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde makarna yaptığınızda bu şekilde servis yapmanız mümkün. Tavuk sote yanına makarna yaptığınızda istediğiniz şekilde ve lezzette yapabilirsiniz. Salçalı, kremalı veya sevdiğiniz bir sos ile makarnanızı sunabilirsiniz.
Tavuk Sote Malzemeleri
Tavuk Sote Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!