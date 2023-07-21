Tavuk sote tarifi: Tavuk sote nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Tavuk sote yemeği tavada yüksek ateşte pişirilen bir lezzettir. Yüksek harlı ateşte pişen tavuk ve sebzeler tatlarını kaybetmeden lezzetlerini bir araya getirerek kısa bir zaman içinde pişmektedir. Yüksek ateşte pişirilme yapıldığında sebzelerde kuruma olmadan ve tavuk eti sertleşmeden sotelenmektedir. Tavada sotelenerek pişirilen yemekler mutlaka sık sık tavanın sallanmasıyla pişirilmelidir. Pişirilen tavuklar ve sebzeler birbirine yakın boyutta veya eşit olarak kesilmelidir.

Tavuk sote yapılışı teknik detaylara takılmadığınızda pratik ve kolay bir yemektir. Gerek misafirleriniz için gerek ise günlük aile yemeklerinizde tavuk sote tarifini keyifle pişirebilirsiniz. Tavuk sote yemeği çocuklarında severek yediği yemekler arasında yer alır. İçerisinde bulunan beyaz et ve sebzeler vitaminin kaybetmeden doğru bir şekilde pişirildiğinde çocukların gerekli vitaminleri alması için yararlı olmaktadır. Dilerseniz tavuk sote yanına çorba veya başka bir eşlikçi yaparak çocuklarınıza servis edebilirsiniz.

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Tavuk sote yanına birden fazla yakışan eşlikçi bulunur. Bunların başında sade pirinç pilavı ve makarna gelmektedir. Servis tabağının bir tarafına tavuk sote diğer tarafına da pirinç pilavı koyarak servis yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde makarna yaptığınızda bu şekilde servis yapmanız mümkün. Tavuk sote yanına makarna yaptığınızda istediğiniz şekilde ve lezzette yapabilirsiniz. Salçalı, kremalı veya sevdiğiniz bir sos ile makarnanızı sunabilirsiniz.

Kaç kişilik:2 ve 3 kişilik

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:25 dakika

Kalori:1 porsiyon 295 kalori

Tavuk Sote Malzemeleri

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan

1 adet kırmızı biber

1/2 adet yeşil biber

1 adet kabukları soyulmuş ve doğranmış domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

Tavuk Sote Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle tavuk sote yapımı için tavamızı alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve ocağın altını açalım.

İçerisine kuşbaşı doğranmış olan 300 gram tavuk göğsünü ekleyelim ve yüksek ateşte sotelemeye başlayalım.

1 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ince ince doğrayalım.

Tavuklar sotelenmeye başladığında doğranan soğanları tavaya ekleyelim.

Tavuk ve soğanları sotelemeye devam edelim.

Yeşil biber ve kırmızı biberleri doğrayalım. Kırmızı kapya biberi yarım ay şeklinde de doğrayabilirsiniz.

Biberleri tavaya ilave edelim.

Sotelemeye devam edelim.

1 adet domatesin kabuklarını soyarak küp olacak şekilde doğrayalım.

Tavadaki diğer malzemelerin üzerine ekleyelim ve ocağın altını kısalım pişirmeye devam edelim.

Soteleme işlemine devam ederken domatesler suyunu çektikten sonra içerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyelim.

Ardından 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı pul biber ekleyelim.

İyice karıştıralım ve pişirmeye devam edelim.

Tavukların rengi dönmeye başlayıp domates ve biberler iyice piştiğinde ocağın altını kapatalım.

Tavuk soteniz servis edilmeye hazır.

Dilerseniz tek başına dilerseniz yanında eşlikçiler ile sunum tabağında servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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