Lavanta yağı, fadaları ile son dönemlerde kişiler arasında daha da popülerleşmeye başlamıştır. Sağlık sorunları için alternatif tıptan faydalanmak isteyen kişiler için ilk sırada yer alan lavanta yağı lavanta bitkisinden elde ediliyor. Ballıbabagiller familyasından olan lavanta yağının yararları ise merak konusu. İşte lavanta yağının kullanımı hakkında her şey.

Lavanta Yağının Zararları

Lavanta yapı sağlıklı bir ya olsa da yanlış kullanım ile sağlığa zarar verebilir. Özellikle buharda lavanta yağı solumasına dikkat edilmelidir. Bu zehirlenmeye neden olabilir. Bunun yanı sıra hamile olan kişilerin dikkatli kullanması gerekir. Lavanta yağı rahim kaslarının gevşemesine yol açacağı için hamilelik döneminde kullanılması önerilmez.

Lavanta Yağı Yararları

Lavanta yağının faydalarından yararlanmak isteyen kişiler bu konu hakkında sık sık araştırma yapmaktadır. Lavantanın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından uykudan, gevşemeye ve cilt hastalıklarına kadar pek çok alanda olumlu olduğu yönünde ifade edilir. Lavanta yağının faydaları şunlardır:

Lavanta yağının sakinleştirici bir etkisi olduğu için aromaterapide yoğun olarak kullanılır.

Mantar enfeksiyonlarının oluşmasını engeller. Var olan mantar enfeksiyonlarını iyileştirir.

Antimikrobiyal içeriği ile cildi yeniler. Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının aynı sıra açık yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Aynı zamanda güneş yanıklarına da iyi gelir.

Cilt hücrelerini yenileyen yapısı ile akne ve sivilcelere iyi gelirken kırışıklıkların oluşmasını yavaşlatır.

Sakinleştirici bir özelliğe sahip olan lavanta yağı, gerginlik ve kaygıyı azaltarak gevşeme ve rahatlama sağlar.

Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.

Adet dönemlerindeki ağrı ve sancıların azalmasında faydalıdır.

Migren ağrısı çekenler için faydalı olduğu ifade edilir. Migren ağrısı sırasında üst dudak kısmına sürülen lavanta yağını solumak ağrının azalmasına yardımcı olur.

Sivrisinek ve böcek gibi haşerelerin uzaklaştırılması için lavanta yağı kullanılır. Bunun yanı sıra antiseptik özelliği de olduğu için böcek ve sinek ısırıklarına iyi gelir.

Rahatlama sağladığı için uyku düzensizliğine iyi gelir. Uykuya geçiş sürecini hızlandırır.

Solunum yolu sorunlarına iyi gelir.

Saç bitlerinin temizlenmesini sağlarken saç bakımında da kullanılır. Düzenli ve doğru kullanımda saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olur.

Kanser tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Bağışıklık sistemini düzenler.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Zihinsel fonksiyonları destekler.

Lavanta Yağı Nasıl Kullanılır?

Lavanta yapının farklı kullanım alanları ve şekilleri bulunmaktadır. En yoğun lavanta yağı kullanımı alanı aromaterapidir. Bunun yanı sıra jel, şampuan ve sabun gibi kozmetik ürünlerinde de lavanta yağı kullanılır. Lavanta yapının temizlik malzemelerinde de hoş kokusu nedeni ile kullanıldığı görülmektedir. Uçucu bir yağ olan lavanta yağı meditasyon sırasında da kullanılır.

Lavanta Yağı Bebeklerde Faydaları

Yetişkinlerde olduğu kadar bebeklerde de lavanta yağı doğru kullanıldığında pek çok fayda gösterir. Gaz ve kolik sancılar bebekler için oldukça sıkıntılı durumlardır. Bu rahatsızlık durumuna lavanta yağını bebeklerde masaj yaparken kullanabilirsiniz. Doğal ve katkı maddesi içermeyen lavanta yağları ile yapılan mesajlar bebeklerin gevşemesine, gazlarını daha rahat çıkarmasına ve uykuya daha kolay dalmasına yardımcı olacaktır.

SARIMSAĞIN SAÇA FAYDALARI...

Lavanta Yağı İçilir Mi?

Lavanta yağı içilmez ancak ağız yolu tüketimi için lavanta çayı tercih edilebilir.