Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın sağlığa olan olumlu etkileri kişiler için merak konusu olmaya devam etmektedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan sarımsak keskin kokusu ile gün içinde tüketime uygun olan bir besin olarak görülmese de sağladığı faydalar ile alternatif tıbbın vazgeçilmezler arasında yer alır. Sarımsağın saç sağlığı için de faydası olduğu bilinmektedir. Sarımsağın saça faydası var mı sorusu hakkında tüm merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Sarımsağın Saça Faydaları

Sarımsak düzenli ve doğru kullanıldığında saçın sağlıklı bir yapıya kavuşmasını ve saç yapısının kalınlaşmasını sağlar.

Sarımsağın içeriği sayesinde kafa derisinde meydana gelen mikroplar ve bakteriler ölür. Saç derisi canlanır.

Saç derisini temizlemeye yardımcı olur.

Saç köklerini besleyerek daha sağlıklı uzamasını sağlar.

Kel noktalarda yeni saçların çıkmasına yardımcı olur.

Saçın çevresel etkilerden gördüğü zararı aza indirir.

Sarımsak Saç Derisini Yakar Mı?

Sarımsağın kullanımına dikkat edilmelidir. Sarımsak içerikli kozmetik ürünleri bulunmaktadır. Eğer doğal olmayan bir içerik kullanılır ise bu saç derisinde yanmaya ve tahrişe neden olabilir.

Sarımsağın Saç Dökülmesine Faydaları

Saç için faydası olduğu bilinen sarımsağın saç dökülmesine de iyi geldiği bilinmektedir. Sarımsağın içerisinde hem vitamin hem de mineraller bulunur. Bunun yanı sıra sarımsağın içerisinde sülfür de yer alır. Bu içerikler saçta keratin üretiminin canlanmasına yardımcı olur. Buna ek olarak E vitamini ve selenyum da sarımsağın bileşenleri arasındadır ve saçın eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olur.

Sarımsağın saça uygulanması için farklı yöntemler kullanılabilir. Doğal ve güvenilir sarımsak içerikli şampuanları kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra direkt olarak sarımsağı da saçınıza sürebilirsiniz. 4 ya da 5 adet taze sarımsağı bir ezici yardımı ile ezin. Ardından saçınızda dökülmenin meydana geldiği bölgeye ezdiğiniz sarımsakları sürün. Sürdükten sonra 1 saat kadar bekleyin. Ardından saf zeytinyağı yardımı ile sarımsağı sürdüğünüz bölgeye masaj yapın. Ardından saçınızı yıkamadan bir boneyle sarın ve gece boyunca bu şekilde bekletin. Sabah kalktığınızda ise saçınızı koku kalmayacak şekilde yıkayın. Haftada iki kez bu kürü kullanabilirsiniz.

Sarımsağın Saç Beyazlamasına Faydaları

Saç yapısı zamanla değişerek beyazlamaya başlar. Beyaz saç ise hem kadınların hem de erkeklerin sorunları arasında yer alır. Saçlarının beyaz olmasından memnun olmayan kişiler ise bazı doğal yollar ile saç beyazlamasını önlemek ya da geciktirmek ister. Bu doğal yerlerden biri de sarımsaktır. Sarımsağın içerisinde yer alan bazı bileşenler saç rengini sağlayan pigmentlerin canlı kalmasına yardımcı olur. Böylelikle saçın beyazlamasını yavaşlatır. Ancak sarımsağın beyaz saçları azalttığına yönelik bir faydası olduğu kesin değildir.

Sarımsağın Saça Zararları

Sarımsağın faydaları kadar zararları da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ancak doğal sarımsağın saça bilinen bir zararı yoktur. Eğer sarımsak içeriği bulunan kremler ve şampuanlar kullanılacak ise bunların içeriğine dikkat edilmelidir. Doğal ve sağlıklı olmayan içerikli ürünler saça zarar verebilir.