Lara isminin anlamı nedir? Lara ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Lara isminin analizi

Lara ismi de son dönemlerde popülerleşen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kız çocukları için tercih edilen bu isim Avrupa kökenlidir. Modern bir isim arayışında olan ebeveynlerin dikkatini çekmektedir. Lara isminin anlamı, Lara ne demek, Lara Kuran’da geçiyor mu, Lara isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Lara İsminin Anlamı

İsimler anlamlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. İsmin sahip olduğu anlamlarına günümüzde kolayca ulaşabiliriz. İnternet sayesinde isimlerin hangi anlama geldiğini öğrenebiliriz. Anne ve baba adayları da bu konuda internetten yardım alabilmektedir. Çocukları için güzel anlamlar taşıyan isimler seçmek isteyen ebeveynler bu süreci titizlikle yönetmektedir. Kötü anlamlar taşıyan isimler tercih edilmemektedir. Bazı ebeveynler modern ve pek duyulmayan isimler tercih ederken bazıları geleneksel isimlere yönelmektedir. Modern isimlerden biri olarak karşımıza Lara ismi çıkmaktadır. Pek çok güzel anlama sahip olan Lara ismi, Avrupa kökenli bir isimdir. Lara ismi Türkçede su perisi anlamını taşımaktadır. Hititler döneminde ise kum anlamına gelmekteydi. Pembe, nazik ve kibar anlamlarını da taşıyan bu isim, kız çocuklarına verilebilecek en güzel isimlerden biridir.