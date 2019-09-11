İngilizlerin arazi araçları üreten markası Land Rover, ikonik modeli Defender'in yeni neslini Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıttı.

Fuarın en dikkat çeken modellerinden biri olan yeni Defender, Defender 90 ve Defender 110 olmak üzere iki farklı gövde tipiyle tercih edilebilecek.

Defender 90, 6 kişiye kadar oturma kapasitesi sunabilirken, 110 ise 5+2 oturma düzenine sahip bir iç mekan düzeni sunuyor.

Defender 110, ikinci sıra koltukların arkasında bin 75 litreye kadar olan ve ikinci sıra katlandığında ise 2 bin 380 litreye kadar genişleyen bir yük alanıyla 5, 6 veya 5+2 oturma düzeni sunuyor.

Land Rover'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Defender, S, SE, HSE, First Edition ve Defender X olmak üzere 5 farklı donanım seçeneğine sahip olacak.

Dört farklı aksesuar paketinin sunulacağı arazi aracı, Explorer, Adventure, Country ve Urban paketlerinden biri ile tercih edilebilecek.

MONOKOK GÖVDE İLE GELİYOR

Land Rover’in ürettiği en sert gövde yapısını oluşturmak amacıyla hafif alüminyum monokok yapıya sahip 'D7x' mimarisi üzerinde geliştirilen Defender'in, geleneksel kasa üstü (body-on-frame) tasarımlara göre üç kat daha sert olduğu belirtildi.

Yeni şasinin, elektrikli güç aktarma organlarını desteklediği ve tamamen bağımsız hava veya helezon yaylı süspansiyon için temel sağladığı kaydedildi.

Öte yandan, Defender, dört tekerlekten çekiş sistemi ve iki vitesli otomatik şanzımanla birlikte sürücülerine merkezi diferansiyel ve opsiyonel aktif kilitleme arka diferansiyeli gibi donanımlar sunuyor.

HİBRİT MOTOR İLE SATIŞA SUNULACAK

Benzinli ve dizel motor seçenekleri ile satışa çıkacak yeni Defender'da, hibrit güç seçenekleri de bulunuyor. 4 silindirli benzinli motor ile P300 versiyonu ve 6 silindirli benzinli motor ile yarı hibrit teknolojisini birleştiren P400 versiyonu sunulan seçenekler arasında yer alıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, benzinliye alternatif olarak 4 silindirli dizel motor sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli olarak ilerleme özelliği de bulunan şarj edilebilir hibrit elektrikli (PHEV) versiyon ise, önümüzdeki yıldan itibaren motor seçenekleri arasındaki yerini alacak.

3 bin 720kg’lık maksimum yük çekebilme kapasitesi ve 300 kg’lık statik çatı yükü taşıyabilme kapasitesi bulunan araç, 900 mm derinliğindeki su birikintilerinden geçebiliyor.