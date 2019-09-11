Paris Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl kapılarını 68'inci kez açan Frankfurt Otomobil Fuarı, baş döndürücü bir hızla başladı.

20'den fazla üreticinin katılmadığı fuarın sönük geçeceği düşünülürken, tanıtılan yenilikler sayesinde beklentiler boşa çıktı.

Öyle ki, Alman markaların gövde gösterisine dönüşen etkinlikte, sektör açısından önemli birçok modelin dünya prömiyeri gerçekleşti.

Bu modellerin çoğunluğunu ise yaklaşık 10 yıldır dünyanın bütün otomotiv şovlarında öne çıkan elektrikli otomobiller ve SUV'lar oluşturdu.

Ne var ki, önceki fuarlarda konsept olarak tanıtılan elektrikli modeller, Frankfurt'ta kitlelere ulaşabilecek niteliklerde boy gösterdi.

İÇTEN YANMALI MOTORU BIRAKMADI

Bu durumun en net örneklerinden birini ise Volkswagen (VW) Grubu çatısı altındaki markalar gözler önüne serdi.

Beetle ve Golf'ten sonra tarihindeki en önemli üçüncü model olarak lanse ettiği ID.3'ü sergileyen Volkswagen, aracın seri üretime geçecek ilk elektrikli modeli olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Alman üretici logosunu da yenileyerek yeni bir döneme girdiğini Frankfurt'tan dünyaya ilan etmiş oldu. Buna göre, markanın geleceğini sürdürülebilir gelecek anlayışı kapsamında üreteceği elektrikli modeller oluşturacak.

VW Grubu'nun diğer markaları olan Seat, Skoda, Porsche ve Lamborghini de elektrikli modellerini fuarda sergiledi. Seat ve Skoda hali hazırda yollarda olan modellerinin elektrikli/hibrit versiyonlarını otomobilseverlerin karşısına çıkarırken, Porsche tarihindeki ilk tam elektrikli model olan Taycan'ı ve Lamborghini de tarihindeki ilk hibrit modeli Sian'ı görücüye çıkardı.

Geçen yıl kendi başına bir marka haline gelen Cupra ise, ilk tam elektrikli SUV modeli Tavascan'ı sergiledi.

Bir diğer yandan, VW Grubu'nun premium markası Audi standında yer alan RS6 ve RS7 gibi performanslı modellerin de yarı hibrit motor ile tanıtılması ise, kuşkusuz önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Zira, bazı otoritelerin içten yanmalı motorların sonunun geldiğini düşündüğü şu günlerde, güçlü benzinli motorlarını bataryalar ile takviye eden Alman marka yakın gelecekte takip edeceği yolu da göstermiş oldu.

VW grubunun tanıttığı elektrikli modellerin özellikleri ve karoser tipleri farklı olsa da, hepsinin ortak özelliği ise seri üretime hazır olmaları oldu.

Bu noktada, Audi ve Seat için bir parantez açmakta fayda var. Zira Audi'nin AI:Trail ve Seat'ın Tavascan modelleri elektrikli bir konsept olarak tanıtıldı.

NESİL DEĞİŞTİRDİLER

Frankfurt'un önceki fuarlardan daha farklı geçtiğini söylemiştik. Bu farklardan birisi de, son yıllarda konsept otomobillerin öne çıktığı otomobil fuarlarının aksine, üreticilerin hali hazırda yollarda olan modellerinin yeni nesillerini Frankfurt'ta tanıtması oldu.

Bu duruma yol açan markaların başında ise İngiliz üretici Land Rover geliyor. Markanın 1983'ten beri kasa değişikliği yapmadan ürettiği Defender modeli, tarihinde ilk kez yenilendi.

İngiliz markanın ikonik modelinin yeni kasasını sergilemek için diğer fuarların aksine Frankfurt'u seçmesi ise, katılmayan markalara rağmen organizasyonun sektör üzerindeki etkisinin devam ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Bu noktada fuara katılım göstermeyen markalar arasında Aston Martin, Bugatti, Citroen, Ferrari, Fiat, Jeep, Kia, Lancia, Mazda, Renault, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Suzuki, Subaru, Tesla, Toyota ve Volvo gibi önemli üreticilerin bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Öte yandan, Defender gibi ağır arazi şartları için geliştirile bir modelin bile hibrit motor ile satışa sunulacağının açıklanması, Audi örneğinde olduğu gibi motor seçimi konusunda endüstrinin geleceğine ışık tutuyor.

Devam etmek gerekirse, fuarın bir diğer Alman katılımcısı Opel, ürün gamındaki önemli modellerinden biri olan Corsa'nın yeni versiyonunu Frankfurt'ta tanıttı.

Markanın b-segment hatchback modelinin yeni neslinde tam elektrikli bir versiyona kavuşması ise, elektrikli otomobillerin kitlelere yayılması kapsamında önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca, her ne kadar Citroen ve Peugeot fuara katılmamış olsalar da, PSA'nın 2 yıl önce satın aldığı Opel ile Frankfurt'ta temsil edildiğini söyleyebiliriz.

GELECEĞİN İPUÇLARINI VERDİLER

Fuardaki SUV'ların birçoğunu ise Mercedes modellerinin oluşturduğu görülüyor. C, D ve E segment SUV modellerini Frankfurt'a getiren Mercedes, SUV-coupe modeli GLE'yi de standında sergiledi.

Alman üreticinin standında yer alan SUV'ların hemen hemen hepsinin performanslı AMG versiyonlardan oluşması ise dikkat çekti.

Etkinliğin Uzakdoğulu katılımcısı Hyundai'in a-segment hatchback modeli i10'un yeni neslini Frankfurt'ta tanıttığını da söylemeden geçmeyelim.

Buraya kadar yazdıklarımızı okuyunca, 'koskoca Frankfurt Otomobil Fuarı'nda hiç mi fütüristik model yok' diye düşünebilirsiniz. Tabii ki de var.

Hatta bunların başında ise, Mercedes Vision S, BMW 4 Concept ve MNext ve yukarıdaki satırlarda bahsi geçen Hyundai Concept 45, Cupra Tavascan ile Audi AI:Trail geliyor.

Fakat, toplama baktığımızda Frankfurt'ta yer alan otomobillerin çoğunun seri üretime hazır elektrikli ve hibrit modeller olduğu görülüyor.

Bu doğrultuda, otomotiv endüstrisinin, özellikle de Alman markaların, önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkaracağı modeller hakkındaki ipuçlarını Frankfurt'ta gördüğümüzü söyleyebiliriz.

Tüm bunları alt alta koyduğumuzda ise, Frankfurt Otomobil Fuarı'ndan elektrikli ve hibrit modellerin artık hayatımızda olduğu sonucunu çıkarabiliriz.