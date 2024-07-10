Lamine Yamal: Tek bir şey kaldı, şampiyonluk
EURO 2024'te Fransa'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdıran İspanya'nın 16 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'yı 2-1 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"GERİYE EN ÖNEMLİ ŞEY KALDI, ŞAMPİYONLUK"
Lamine Yamal, ''Finale ulaştık ve geriye en önemli şey kaldı o da şampiyonluğu kazanmak. Zor anlar yaşadık, kimse bu kadar erken gol yememizi beklemiyordu.'' dedi.
Golü hakkında konuşan yıldız isim, ''Topu aldım ve şut çektim. Çok güzel bir gol oldu. Ben çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.
"YAŞIMI ÇOK FAZLA DÜŞÜNMEDEN OYUNDAN KEYİF ALMAYA ÇALIŞIYORUM"
Yamal sözlerine devam ederek ''Yaşım hakkında çok fazla düşünmemeye çalışıyorum, oyundan keyif almaya ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kazanmak istiyorum. Amacım doğum günümü burada Almanya'da kutlamak.'' sözlerini sarf etti.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
İspanya'nın genç yıldızı Yamal, Fransa maçının en iyi oyuncusu seçildi.
ADINI TARİHE YAZDIRDI
Yamal ayrıca attığı golle Pele'nin rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.