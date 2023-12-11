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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya (Laliga'da) Girona fırtınası esiyor - Futbol Haberleri

        İspanya (Laliga'da) Girona fırtınası esiyor

        İspanya La Liga'da Girona fırtınası sürüyor. Bu sezon sürpriz çıkışıyla dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, 16. haftada da deplasmanda Barcelona'yı 4-2 yendi. Michel'in öğrencileri bu sonuçla yeniden liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:40
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        Laliga'da Girona damgası
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        La Liga'nın 16. haftası derbiye sahne oldu. İspanya Ligi'nin sürpriz takımı Girona, Barcelona'ya konuk oldu.

        Son şampiyon Barcelona, kırmızı beyazlı ekip karşısında bu sezon ikinci yenilgisini aldı.

        Mücadelede Girona'nın golleri Artem Dovbyk, Miguel Ortega, Valery Fernandez, Bristhian Stuani'den geldi.

        Robert Lewandowski ve İlkay Gündoğan'ın golleri Barcelona'ya yetmedi.

        İspanya Ligi'nin sürpriz takımı topladığı 41 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızı-beyazlılar ilk olarak ligin 7'nci haftasında zirvede yer almıştı.

        Girona tarihinde ilk kez 2017-18 sezonunda La Liga'da mücadele etti. Sezon sonunda küme düşen Katalan ekibi, 2022-23 sezonunda yeniden La Liga'ya döndü Katalan ekibi geçen yılı da tıpkı beş yıl önce olduğu gibi 10'uncu sırada tamamladı.

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        Michel Sanchez'in öğrencileri bu sezon ise ligde oynadığı 16 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle tarih yazdı. Kırmızı beyazlılar bu sezon yalnızca 1 yenilgi aldı.

        DÖNÜM NOKTASI...

        TRT Spor'un derlediği habere göre Girona için Barcelona galibiyeti artık dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefinin ötesinde Girona şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösteriliyor.

        BARÇA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

        Barcelona'nın beklenmedik bu yenilgisi ise dünya basınının gözünden kaçmadı. Katalan ekibi eleştiri oklarının hedefi oldu.

        Marca, Barça'nın fikir ve ilhamdan yoksun göründüğünü yazdı. İspanyol gazete, Girona'nın galibiyetini "Sınırları olmayan bir liderin resitali" başlığı ile duyurdu.

        AS gazetesinin ise manşeti dikkat çekiciydi. Gazete "Kanunları koyan Girona'dır" ifadesini kullandı.

        Fransız basını ise Girona'nın Katalan ekibine futbol dersi verdiğini yazdı. Bu yenilgi ile ağır bir darbe alan Barcelona, 34 puanla 4'üncü sıraya geriledi.

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