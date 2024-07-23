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        Haberler Dünyadan Lady Gaga'nın Paris'te görülmesi iddiaları güçlendirdi - Magazin haberleri

        Lady Gaga'nın Paris'te görülmesi iddiaları güçlendirdi

        Lady Gaga'nın 2024 Paris Olimpiyatları'na sayılı gün kala Fransa'nın başkenti Paris'te görülmesi, cuma günü yapılacak açılış seromonisinde performans sergileyeceği iddialarını güçlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:30
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        • 1

          2024 Paris Olimpiyatları'na geri sayım başlamışken, dünyanın en büyük spor organizasyonunu heyecanla bekleyenler, açılış seromonisini de merak ediyor.

          38 yaşındaki Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga'nın adı, Paris'te yapılacak Olimpiyat açılışı için geçiyor. Lady Gaga'nın açılış gösterisi gerçekleştireceği söylentisi, ünlü sanatçının dün Fransa'nın başkenti Paris'te görüntülenmesiyle daha da alevlendi.

        • 2

          Siyah deri ceket, siyah şapka ve güneş gözlüğüyle görülen Lady Gaga, otomobilin camından kendisini görmek isteyen hayranlarını selamlarken, görünümü, Olimpiyat Oyunları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açılış seromonisi klibini anımsattı.

        • 3

          19 Temmuz'da "Haftaya bu zaman" notuyla yayınlanan klipte tamamen siyah giyinmiş, robotik görünümlü biri sahnenin merkezinde yer alıyor.

          Sosyal medya kullanıcıları, açılış seromonisinde yer alacak isme gönderme yapan kliple ilgili yorumlara çoğunlukla "Lady Gaga" diye yazarak tahminlerini dile getirdi.

        • 4

          Lady Gaga'nın 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle start alacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın hemen öncesinde Paris'te görüntülenmesi, hakkındaki iddiaları güçlendirdi.

        • 5

          100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek.

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