Lady Gaga'nın 2,1 milyon seyircili konserinde bombalı saldırı son anda engellendi

Lady Gaga'nın, önceki gün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü Copacabana plajında seyirci rekoru kırdığı konserinden hemen önce, bombalı saldırının önlendiği öğrenildi. Brezilya polisi, seyirci sayısının 2,1 milyon kişi olarak açıklandığı konserden önce bir bombalı saldırı girişimini engellediklerini duyurdu.

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Yetkililer, Lady Gaga'nın cumartesi günü verdiği ücretsiz konserden birkaç saat önce iki şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin çocuklara, gençlere ve LGBTİ topluluğuna karşı nefret söylemi yayan bir grupla bağlantılı olduğu ve konserde el yapımı bomba düzeneğini patlatmayı planladıkları iddia edildi. Grubun lideri olduğu öne sürülen biri ile reşit olmayan bir genç, bombalı planla bağlantıları olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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'Operation Fake Monster' (Sahte Canavar Operasyonu), Rio polis istihbaratının, gençler arasında şifreli dil ve aşırı semboller kullanarak şiddeti teşvik eden çevrimiçi grupları ortaya çıkarması için başlatıldı. Operasyon, sosyal medyada örgütlenen ve Lady Gaga'nın 'Little Monsters' (Küçük Canavarlar) adlı hayran kitlesini taklit eden bir grubun tehlikeli eylem hazırlığını gün yüzüne çıkardı.

Lady Gaga'nın ekibi bomba tehdidini konserden sonraki sabah medya haberlerinden öğrendiklerini söyledi. Ünlü şarkıcının sözcüsü, dün yaptığı açıklamada; "Gösteri öncesinde ve sırasında bilinen bir güvenlik endişesi yoktu, ayrıca polis veya yetkililerden Lady Gaga'ya herhangi bir potansiyel riskle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Gaga'nın ekibi, konserin planlanması ve yürütülmesi boyunca kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalıştı ve tüm taraflar uygulanan güvenlik önlemlerinden emindi" dedi. Lady Gaga ise konserden sonra Brezilya’daki hayranlarına teşekkür ettiği bir sosyal medya paylaşımı yaparak, konser gecesini 'Tarihi ve unutulmaz' olarak tanımladı. Sanatçı, güvenlik güçlerine de dolaylı olarak teşekkür etti. Gaga'nın 2,1 milyon kişiyle insan selinin oluştuğu konseri, Madonna'nın geçen yıl aynı yerde verdiği 1,6 milyon kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktı.