Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Lady Gaga'nın 2,1 milyon seyircili konserinde bombalı saldırı son anda engellendi - magazin haberleri

        Lady Gaga'nın 2,1 milyon seyircili konserinde bombalı saldırı son anda engellendi

        Brezilya polisi, önceki gün Rio de Janeiro'daki Copacabana plajında ​​Lady Gaga'nın konseri için planlanan bombalı saldırıyı engellediklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bombalı saldırı son anda engellendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lady Gaga'nın, önceki gün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü Copacabana plajında seyirci rekoru kırdığı konserinden hemen önce, bombalı saldırının önlendiği öğrenildi. Brezilya polisi, seyirci sayısının 2,1 milyon kişi olarak açıklandığı konserden önce bir bombalı saldırı girişimini engellediklerini duyurdu.

        Yetkililer, Lady Gaga'nın cumartesi günü verdiği ücretsiz konserden birkaç saat önce iki şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin çocuklara, gençlere ve LGBTİ topluluğuna karşı nefret söylemi yayan bir grupla bağlantılı olduğu ve konserde el yapımı bomba düzeneğini patlatmayı planladıkları iddia edildi. Grubun lideri olduğu öne sürülen biri ile reşit olmayan bir genç, bombalı planla bağlantıları olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

        REKLAM

        'Operation Fake Monster' (Sahte Canavar Operasyonu), Rio polis istihbaratının, gençler arasında şifreli dil ve aşırı semboller kullanarak şiddeti teşvik eden çevrimiçi grupları ortaya çıkarması için başlatıldı. Operasyon, sosyal medyada örgütlenen ve Lady Gaga'nın 'Little Monsters' (Küçük Canavarlar) adlı hayran kitlesini taklit eden bir grubun tehlikeli eylem hazırlığını gün yüzüne çıkardı.

        Lady Gaga'nın ekibi bomba tehdidini konserden sonraki sabah medya haberlerinden öğrendiklerini söyledi. Ünlü şarkıcının sözcüsü, dün yaptığı açıklamada; "Gösteri öncesinde ve sırasında bilinen bir güvenlik endişesi yoktu, ayrıca polis veya yetkililerden Lady Gaga'ya herhangi bir potansiyel riskle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Gaga'nın ekibi, konserin planlanması ve yürütülmesi boyunca kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalıştı ve tüm taraflar uygulanan güvenlik önlemlerinden emindi" dedi.

        Lady Gaga ise konserden sonra Brezilya’daki hayranlarına teşekkür ettiği bir sosyal medya paylaşımı yaparak, konser gecesini 'Tarihi ve unutulmaz' olarak tanımladı. Sanatçı, güvenlik güçlerine de dolaylı olarak teşekkür etti.

        Gaga'nın 2,1 milyon kişiyle insan selinin oluştuğu konseri, Madonna'nın geçen yıl aynı yerde verdiği 1,6 milyon kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lady Gaga
        #konser
        #bomba
        #brezilya
        #bombalı saldırı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        Habertürk Anasayfa