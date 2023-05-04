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L ile başlayan erkek isimleri, çok az olsa da taşıdıkları anlam derinliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeker. Siz de dünyaya gelmeye hazırlanan erkek bebeğiniz için isim arayışındaysanız L harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. İşte L harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…

L ile Başlayan Erkek İsimleri

Bebeğinize vereceğiniz isim için titiz davranıyor ve her bir ismin anlamını dikkatli bir şekilde inceliyorsanız L ile başlayan erkek isimlerine mutlaka göz atın. L harfiyle başlayan isimler, çok az sayıda olduğu için hem kolay bir incelemeden geçer hem de anlamları ile en çok tercih edilen isimler arasında yer alır. Henüz keşfedilmemiş ve nadir kullanılan isimleri içinde bulabileceğiniz bu kategorideki isimler, aynı zamanda modern çağa uygundur. Peki, L ile başlayan erkek bebeği isim önerileri nelerdir? İşte cevabı…

L Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Lacin / Laçin: 1) Atmaca, şahin. 2) Yiğit kişi. 3) Yalçın, sarp.

1) Atmaca, şahin. 2) Yiğit kişi. 3) Yalçın, sarp. Laden: Reçinesi hekimlikte kullanılan ve pembe ya da beyaz çiçek açan bir ağaççık

Reçinesi hekimlikte kullanılan ve pembe ya da beyaz çiçek açan bir ağaççık Lahik: Ulaşan, yetişen

Ulaşan, yetişen Lahut: İlahi alem

İlahi alem Lala: 1) Padişahın sadrazamlara seslenirken kullandığı san, isim. 2) Çocukların eğitimi ve öğretiminden sorumlu olan kişi.

1) Padişahın sadrazamlara seslenirken kullandığı san, isim. 2) Çocukların eğitimi ve öğretiminden sorumlu olan kişi. Lami: Parıltılı olan, parlak, ışık saçan

Parıltılı olan, parlak, ışık saçan Lamih: Parlayan, ışıltılı

Parlayan, ışıltılı Laşa: Gürcü kralının ismi

Gürcü kralının ismi Latif: Yumuşakça muamele eden, nazik davranan kişi

Yumuşakça muamele eden, nazik davranan kişi Lavani: Genç olan, gençlik, tazelik

Genç olan, gençlik, tazelik Lavekar: Hevesli, istekli kişi

Hevesli, istekli kişi Lavik: Destan

Destan Layık: Yakışır, eğer, uygun

Yakışır, eğer, uygun Lebib / Lebip: Uyanık, zeki kimse

Uyanık, zeki kimse Ledün: Allah katı, Allah’ın huzuru

Allah katı, Allah’ın huzuru Lehatin: Talihli, şanslı

Talihli, şanslı Lema: Parlak olan, parlayan, parlayış

Parlak olan, parlayan, parlayış Lemi: Parıldayan, parlaklık

Parıldayan, parlaklık Levent: 1) Osmanlı donanmasında görev yapan asker, yürekli denizci. 2) Yakışıklı ve uzun boylu erkek.

1) Osmanlı donanmasında görev yapan asker, yürekli denizci. 2) Yakışıklı ve uzun boylu erkek. Levin: Boya, renk

Boya, renk Levne: Türler, renkler

Türler, renkler Lider: Öncü, rehber, şef,

Öncü, rehber, şef, Liva: Bayrak

Bayrak Lokman: Tarihte adı geçen ünlü hekim

Tarihte adı geçen ünlü hekim Lut: Peygamber ismi

Peygamber ismi Lütfü / Lütfi: 1) İyilik ve güzellik. 2) Cenneti gören.

1) İyilik ve güzellik. 2) Cenneti gören. Lütfullah: Allah’ın lütfu

Allah’ın lütfu Lütuf: Bağış, ihsan, iyilik

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner