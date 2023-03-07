L harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Bu şehirleri öğrenmek gerek sınavlarda gerekse bulmacalarda fayda sağlayacaktır. Elbette ki şehir isimleri özellikle pekiştirilmediği zaman hafızadan uçup gitmektedir. Bu noktada öğrendiğimiz şehir ve ülke isimlerini tekrar ederek hafımıza yerleştirmemiz gerekir. L harfi ile başlayan şehirler, l harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de l harfiyle başlayan şehir isimleri, l harfiyle başlayan başkentler nelerdir? L harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimleri hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.
L Harfi İle Başlayan Şehirler
L harfiyle başlayan şehirler dediğimizde aklımıza ilk gelen çoğu kez Birleşik Krallığın başkenti Londra’dır. Oysaki l harfiyle başlayan oldukça fazla şehir vardır. İşte l harfiyle başlayan şehirler:
- La Ceiba - Honduras
- La Chorrera - Kolombiya
- La Crosse - Amerika
- La Cumbre - Arjantin
- La Esperanza - Honduras
- La Grande - Amerika
- La Grande - Kanada
- La Guaira - Venezuela
- La Macarena - Kolombiya
- La Mesa - Honduras
- La Môle - Fransa
- La Palma - Panama
- La Palma Del Condado - İspanya
- La Paz - Meksika
- La Pedrera - Kolombiya
- La Plagne - Fransa
- La Plata - Arjantin
- La Primavera - Kolombiya
- La Ribera - Meksika
- La Rioja - Arjantin
- La Ronge - Kanada
- La Sarre - Kanada
- Laarbruch - Almanya
- Lábrea - Brezilya
- Labuan - Malezya
- Lac Brochet - Kanada
- Laconia - Amerika
- Lady Elliot Island - Avustralya
- Lafayette - Amerika
- Lafontaine - Arjantin
- LaForges - Kanada
- Lages - Brezilya
- Laghouat - Cezayir
- Lagunillas - Venezuela
- Lahad Datu - Malezya
- Lake Baringo - Kenya
- Lake Charles - Amerika
- Lake Gregory - Avustralya
- Lake Havasu City - Amerika
- Lake Rudolf - Kenya
- Lakeba Island - Fiji
- Lakefield - Avustralya
- Lakehurst - Amerika
- Lakeland - Amerika
- Lakeland Downs - Avustralya
- Lakenheath - Birleşik Krallık
- Lakeside - Amerika
- Lakeview - Amerika
- Lancaster - Amerika
- Lander - Amerika
- Lar - İran
- Laramie - Amerika
- Las Tunas - Küba
- Las Vegas - Amerika
- Laurie River - Kanada
- Lawrenceville - Amerika
- Le Castellet - Fransa
- Leaf Bay - Kanada
- Lebanon - Amerika
- Leh - Hindistan
- Lehu - Papua Yeni Gine
- Leipzig - Almanya
- Leonora - Avustralya
- Leopoldina - Brezilya
- Lewiston - Amerika
- Lexington - Amerika
- Lhasa - Çin
- Liangping - Çin
- Liboi - Kenya
- Liège - Belçika
- Lijiang - Çin
- Likiep Island - Marshall Adaları
- Lilabari - Hindistan
- Lille/Lesquin - Fransa
- Limbang - Malezya
- Lincoln - Amerika
- Linosa - İtalya
- Lins - Brezilya
- Lisbon - Portugal
- Lodwar - Kenya
- Loen - Marshall Adaları
- Londra - Birleşik Krallık
- Londrina - Brezilya
- Long Beach - Amerika
- Los Andes - Şili
- Louisville - Amerika
- Lubango - Angola
- Lübeck - Almanya
- Lublin - Polonya
- Luzhou - Çin
- Lviv - Ukraine
- Lyon – Fransa
L Harfiyle Başlayan Ülkeler
L harfiyle başlayan ülke isimlerinin aklımıza gelmesi için genellikle kısa bir düşünme payına ihtiyaç duyarız. Sesli harflerle başlayan ülke isimleri daha yaygın olduğundan dolayı l harfi gibi sessiz harflerle başlayan ülke isimleri hemen akla gelmeyebilir. Dünya üzerinde l harfiyle başlayan çokça ülke bulunmaktadır. İşte, bu ülkeler:
- Lübnan (Başkenti Beyrut)
- Libya (Başkenti Trablus)
- Litvanya (Başkenti Vilnius)
- Lüksemburg (Başkenti Lüksemburg)
- Lesotho (Başkenti Maseru)
- Letonya (Başkenti Riga)
- Liberya (Başkenti Monrivia)
- Lihtenştayn (Başkenti Vaduz)
- Laos (Başkenti Vientiane)
Türkiye'de L Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde l harfiyle başlayan herhangi bir şehir bulunmamaktadır.
L Harfiyle Başlayan Başkentler
L harfiyle başlayan tam 15 adet başkent ve bağlı oldukları ülkeleri yer almaktadır. Bu listeye şöyledir:
- La Paz - Bolivya
- Layun - Batı Sahra (Gayriresmî)
- Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs (Sadece Türkiye tarafından tanınmıştır)
- Lefkoşa - Kıbrıs Cumhuriyeti
- Libreville - Gabon
- Lilongwe - Malavi
- Lima - Peru
- Lizbon - Portekiz
- Ljubljana - Slovenya
- Lobamba - Esvatini
- Lomé - Togo
- Londra - Birleşik Krallık
- Luanda - Angola
- Lusaka - Zambiya
- Lüksemburg - Lüksemburg