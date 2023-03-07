L harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de l harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

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Bu şehirleri öğrenmek gerek sınavlarda gerekse bulmacalarda fayda sağlayacaktır. Elbette ki şehir isimleri özellikle pekiştirilmediği zaman hafızadan uçup gitmektedir. Bu noktada öğrendiğimiz şehir ve ülke isimlerini tekrar ederek hafımıza yerleştirmemiz gerekir. L harfi ile başlayan şehirler, l harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de l harfiyle başlayan şehir isimleri, l harfiyle başlayan başkentler nelerdir? L harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimleri hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.

L Harfi İle Başlayan Şehirler

L harfiyle başlayan şehirler dediğimizde aklımıza ilk gelen çoğu kez Birleşik Krallığın başkenti Londra’dır. Oysaki l harfiyle başlayan oldukça fazla şehir vardır. İşte l harfiyle başlayan şehirler:

La Ceiba - Honduras

La Chorrera - Kolombiya

La Crosse - Amerika

La Cumbre - Arjantin

La Esperanza - Honduras

La Grande - Amerika

La Grande - Kanada

La Guaira - Venezuela

La Macarena - Kolombiya

La Mesa - Honduras

La Môle - Fransa

La Palma - Panama

La Palma Del Condado - İspanya

La Paz - Meksika

La Pedrera - Kolombiya

La Plagne - Fransa

La Plata - Arjantin

La Primavera - Kolombiya

La Ribera - Meksika

La Rioja - Arjantin

La Ronge - Kanada

La Sarre - Kanada

Laarbruch - Almanya

Lábrea - Brezilya

Labuan - Malezya

Lac Brochet - Kanada

Laconia - Amerika

Lady Elliot Island - Avustralya

Lafayette - Amerika

Lafontaine - Arjantin

LaForges - Kanada

Lages - Brezilya

Laghouat - Cezayir

Lagunillas - Venezuela

Lahad Datu - Malezya

Lake Baringo - Kenya

Lake Charles - Amerika

Lake Gregory - Avustralya

Lake Havasu City - Amerika

Lake Rudolf - Kenya

Lakeba Island - Fiji

Lakefield - Avustralya

Lakehurst - Amerika

Lakeland - Amerika

Lakeland Downs - Avustralya

Lakenheath - Birleşik Krallık

Lakeside - Amerika

Lakeview - Amerika

Lancaster - Amerika

Lander - Amerika

Lar - İran

Laramie - Amerika

Las Tunas - Küba

Las Vegas - Amerika

Laurie River - Kanada

Lawrenceville - Amerika

Le Castellet - Fransa

Leaf Bay - Kanada

Lebanon - Amerika

Leh - Hindistan

Lehu - Papua Yeni Gine

Leipzig - Almanya

Leonora - Avustralya

Leopoldina - Brezilya

Lewiston - Amerika

Lexington - Amerika

Lhasa - Çin

Liangping - Çin

Liboi - Kenya

Liège - Belçika

Lijiang - Çin

Likiep Island - Marshall Adaları

Lilabari - Hindistan

Lille/Lesquin - Fransa

Limbang - Malezya

Lincoln - Amerika

Linosa - İtalya

Lins - Brezilya

Lisbon - Portugal

Lodwar - Kenya

Loen - Marshall Adaları

Londra - Birleşik Krallık

Londrina - Brezilya

Long Beach - Amerika

Los Andes - Şili

Louisville - Amerika

Lubango - Angola

Lübeck - Almanya

Lublin - Polonya

Luzhou - Çin

Lviv - Ukraine

Lyon – Fransa

L Harfiyle Başlayan Ülkeler

L harfiyle başlayan ülke isimlerinin aklımıza gelmesi için genellikle kısa bir düşünme payına ihtiyaç duyarız. Sesli harflerle başlayan ülke isimleri daha yaygın olduğundan dolayı l harfi gibi sessiz harflerle başlayan ülke isimleri hemen akla gelmeyebilir. Dünya üzerinde l harfiyle başlayan çokça ülke bulunmaktadır. İşte, bu ülkeler:

Lübnan (Başkenti Beyrut)

Libya (Başkenti Trablus)

Litvanya (Başkenti Vilnius)

Lüksemburg (Başkenti Lüksemburg)

Lesotho (Başkenti Maseru)

Letonya (Başkenti Riga)

Liberya (Başkenti Monrivia)

Lihtenştayn (Başkenti Vaduz)

Laos (Başkenti Vientiane)

Türkiye'de L Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde l harfiyle başlayan herhangi bir şehir bulunmamaktadır.

L Harfiyle Başlayan Başkentler

L harfiyle başlayan tam 15 adet başkent ve bağlı oldukları ülkeleri yer almaktadır. Bu listeye şöyledir:

La Paz - Bolivya

Layun - Batı Sahra (Gayriresmî)

Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs (Sadece Türkiye tarafından tanınmıştır)

Lefkoşa - Kıbrıs Cumhuriyeti

Libreville - Gabon

Lilongwe - Malavi

Lima - Peru

Lizbon - Portekiz

Ljubljana - Slovenya

Lobamba - Esvatini

Lomé - Togo

Londra - Birleşik Krallık

Luanda - Angola

Lusaka - Zambiya

Lüksemburg - Lüksemburg

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut