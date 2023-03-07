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Haberler Gündem L harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de l harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

L harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Kelime oyunlarında sağlayacağımız başarı genel kültürünüzle doğru bir orantıdadır. Şehir, ülke isimlerini bilmek de genel kültürümüz üzerinde olumlu etkiler yaratır. Alfabemizin 15. Harfi olan l harfiyle başlayan pek çok şehir ve ülke adları mevcuttur.

Giriş: 07.03.2023 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
L harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de l harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
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Bu şehirleri öğrenmek gerek sınavlarda gerekse bulmacalarda fayda sağlayacaktır. Elbette ki şehir isimleri özellikle pekiştirilmediği zaman hafızadan uçup gitmektedir. Bu noktada öğrendiğimiz şehir ve ülke isimlerini tekrar ederek hafımıza yerleştirmemiz gerekir. L harfi ile başlayan şehirler, l harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de l harfiyle başlayan şehir isimleri, l harfiyle başlayan başkentler nelerdir? L harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimleri hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.

L Harfi İle Başlayan Şehirler

L harfiyle başlayan şehirler dediğimizde aklımıza ilk gelen çoğu kez Birleşik Krallığın başkenti Londra’dır. Oysaki l harfiyle başlayan oldukça fazla şehir vardır. İşte l harfiyle başlayan şehirler:

  • La Ceiba - Honduras
  • La Chorrera - Kolombiya
  • La Crosse - Amerika
  • La Cumbre - Arjantin
  • La Esperanza - Honduras
  • La Grande - Amerika
  • La Grande - Kanada
  • La Guaira - Venezuela
  • La Macarena - Kolombiya
  • La Mesa - Honduras
  • La Môle - Fransa
  • La Palma - Panama
  • La Palma Del Condado - İspanya
  • La Paz - Meksika
  • La Pedrera - Kolombiya
  • La Plagne - Fransa
  • La Plata - Arjantin
  • La Primavera - Kolombiya
  • La Ribera - Meksika
  • La Rioja - Arjantin
  • La Ronge - Kanada
  • La Sarre - Kanada
  • Laarbruch - Almanya
  • Lábrea - Brezilya
  • Labuan - Malezya
  • Lac Brochet - Kanada
  • Laconia - Amerika
  • Lady Elliot Island - Avustralya
  • Lafayette - Amerika
  • Lafontaine - Arjantin
  • LaForges - Kanada
  • Lages - Brezilya
  • Laghouat - Cezayir
  • Lagunillas - Venezuela
  • Lahad Datu - Malezya
  • Lake Baringo - Kenya
  • Lake Charles - Amerika
  • Lake Gregory - Avustralya
  • Lake Havasu City - Amerika
  • Lake Rudolf - Kenya
  • Lakeba Island - Fiji
  • Lakefield - Avustralya
  • Lakehurst - Amerika
  • Lakeland - Amerika
  • Lakeland Downs - Avustralya
  • Lakenheath - Birleşik Krallık
  • Lakeside - Amerika
  • Lakeview - Amerika
  • Lancaster - Amerika
  • Lander - Amerika
  • Lar - İran
  • Laramie - Amerika
  • Las Tunas - Küba
  • Las Vegas - Amerika
  • Laurie River - Kanada
  • Lawrenceville - Amerika
  • Le Castellet - Fransa
  • Leaf Bay - Kanada
  • Lebanon - Amerika
  • Leh - Hindistan
  • Lehu - Papua Yeni Gine
  • Leipzig - Almanya
  • Leonora - Avustralya
  • Leopoldina - Brezilya
  • Lewiston - Amerika
  • Lexington - Amerika
  • Lhasa - Çin
  • Liangping - Çin
  • Liboi - Kenya
  • Liège - Belçika
  • Lijiang - Çin
  • Likiep Island - Marshall Adaları
  • Lilabari - Hindistan
  • Lille/Lesquin - Fransa
  • Limbang - Malezya
  • Lincoln - Amerika
  • Linosa - İtalya
  • Lins - Brezilya
  • Lisbon - Portugal
  • Lodwar - Kenya
  • Loen - Marshall Adaları
  • Londra - Birleşik Krallık
  • Londrina - Brezilya
  • Long Beach - Amerika
  • Los Andes - Şili
  • Louisville - Amerika
  • Lubango - Angola
  • Lübeck - Almanya
  • Lublin - Polonya
  • Luzhou - Çin
  • Lviv - Ukraine
  • Lyon – Fransa

L Harfiyle Başlayan Ülkeler

L harfiyle başlayan ülke isimlerinin aklımıza gelmesi için genellikle kısa bir düşünme payına ihtiyaç duyarız. Sesli harflerle başlayan ülke isimleri daha yaygın olduğundan dolayı l harfi gibi sessiz harflerle başlayan ülke isimleri hemen akla gelmeyebilir. Dünya üzerinde l harfiyle başlayan çokça ülke bulunmaktadır. İşte, bu ülkeler:

  • Lübnan (Başkenti Beyrut)
  • Libya (Başkenti Trablus)
  • Litvanya (Başkenti Vilnius)
  • Lüksemburg (Başkenti Lüksemburg)
  • Lesotho (Başkenti Maseru)
  • Letonya (Başkenti Riga)
  • Liberya (Başkenti Monrivia)
  • Lihtenştayn (Başkenti Vaduz)
  • Laos (Başkenti Vientiane)

Türkiye'de L Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde l harfiyle başlayan herhangi bir şehir bulunmamaktadır.

L Harfiyle Başlayan Başkentler

L harfiyle başlayan tam 15 adet başkent ve bağlı oldukları ülkeleri yer almaktadır. Bu listeye şöyledir:

  • La Paz - Bolivya
  • Layun - Batı Sahra (Gayriresmî)
  • Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs (Sadece Türkiye tarafından tanınmıştır)
  • Lefkoşa - Kıbrıs Cumhuriyeti
  • Libreville - Gabon
  • Lilongwe - Malavi
  • Lima - Peru
  • Lizbon - Portekiz
  • Ljubljana - Slovenya
  • Lobamba - Esvatini
  • Lomé - Togo
  • Londra - Birleşik Krallık
  • Luanda - Angola
  • Lusaka - Zambiya
  • Lüksemburg - Lüksemburg
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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