L'etape Türkiye'de Asya'dan Avrupa'ya pedal çevirecekler!

"L’Etape by Tour de France" ikinci kez İstanbul'da düzenlenecek. Dünyanın en büyük bisiklet yarışı organizasyonlarından Tour de France'ın Türkiye etabı, 12 Ekim Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarış HT Spor ve Bloomberg ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REKLAM advertisement1 Tour de France'ın resmi amatör bisiklet yarış serisi L'Etape Türkiye, ikinci kez bisiklet severleri İstanbul'da buluşturmaya hazırlanıyor.

Beykoz Spor Ormanı'ndan 12 Ekim Pazar günü start alacak yarış, Avrupa ve Asya kıtaları arasında unutulmaz bir bisiklet deneyimi sunacak. Tour de France'ın ikonik atmosferini İstanbul'un benzersiz coğrafyasına taşıyan organizasyon, katılımcılara tarihi yarımada ve doğal güzellikler eşliğinde pedal çevirme fırsatı sağlayacak. REKLAM

Farklı seviyelerdeki bisikletçilere hitap eden 122 km, 52 km ve 6 km uzunluğundaki parkurlar, katılımcılara çeşitli alternatifler sunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenecek organizasyon, amatör ve profesyonel bisikletçilere unutulmaz yarış deneyimi yaşatacak.

Tour de France ruhunu İstanbul’da yaşatacak organizasyona katılmak isteyen bisikletçiler, 21 Mart'a kadar kayıt yaptırarak avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek. Genel kayıt dönemi ise 5 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. KAYITLAR 7 EKİM'E KADAR DEVAM EDİYOR Visa Maximiles Black L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl da hem amatör hem de profesyonel bisikletçiler için farklı zorluk seviyelerine sahip üç ayrı parkur seçeneğiyle gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 105 kilometrelik uzun parkurda dayanıklılıklarını test edebilecek, 52 kilometrelik kısa parkurda ise performanslarını sergileyebilecek. 6 kilometrelik aile parkuru her yaştan bisikletseverin güvenli ve keyifli bir şekilde etkinliğe katılım sağlamasına imkân tanıyacak. Genel kayıt dönemi 7 Ekim 2025 tarihine kadar devam ediyor. PARKUR BİLGİSİ L’Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde, doğal güzellikler ve teknik zorluklarla örülü uzun ve kısa olmak üzere 2 parkurda düzenlenecek.

Uzun Parkur 105 km L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 etkinliğinin uzun parkurunda katılımcılar, Boğaz’dan Karadeniz kıyılarına, orman yollarından tarihi yerleşimlere uzanan 105 kilometrelik zorlu ve panoramik bir rota üzerinde pedal çevirecek. Yarışın başlangıç ve bitiş noktası Beykoz Spor Ormanı olacak. Parkur Rotası: Başlangıç: Beykoz Spor Ormanı (Km 0)Güzergahlar: Kavacık – Çubuklu – Acarlar – Akbaba – Polonezköy – Bozhane – Kılıçlı – Riva – Çayağzı – Paşamandıra – Çengeldere – Çavuşbaşı – ve tekrar Beykoz Spor Ormanı Teknik Bilgiler: Toplam Mesafe: 105 kmTırmanış Kapıları (Toplam Yükselme: 1.583m)1 adet Kategori 42 adet Kategori 3,2 adet Kategori 2 zorlukta olmak üzere toplam 5 tırmanış noktasıSprint Kapısı: 23. Km’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde ve Kavacık bölgesindeTırmanış Kapısı: 80.km’de başlıyor, 86.5’de bitiyor. Zaman Kapamaları: 25., 50., 75. km’lerde işaretlenmiş kritik noktalar Parkur Karakteri: Karadeniz kıyılarına uzanan yüksek manzara ve irtifa farklarıyla zorlu bir etap. Teknik virajlar, uzun tırmanışlar ve stratejik sprint alanlarıyla hem kondisyon hem sürüş becerisi gerektiriyor. Doğa, tarih ve şehir arasında geçişlerle İstanbul’un bisikletle keşfi için özel tasarlanmış bir rota. Kısa Parkur 52.4 km Kısa Parkur, 52.4 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek. Yarışın start ve finiş noktası Beykoz Spor Ormanı olacak. Katılımcılar, Kavacık, Çubuklu, Acarlar, Fatih, Çengeldere ve Çavuşbaşı güzergahlarını kapsayan bu etapta hem Boğaz’a yakın bir coğrafyada sürüş keyfi yaşayacak hem de zorlu yokuşlarla mücadele edecek.

Parkur Teknik Özellikleri: Başlangıç ve Bitiş: Beykoz Spor Ormanı Toplam Mesafe: 52.4 kilometre Resmî Başlangıç (Km 0): Orman içi düz ve virajlı segment Sprint Noktaları: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 1 adet sprint kapısı 23.km’de 500 m.lik. Tırmanışlar: Kategori 2 Tırmanış – Acarlar çevresindeKategori 3 Tırmanış – Orman içi kısa ama teknik çıkış Parkur Karakteri: Hem performans odaklı sporcular hem de deneyim odaklı amatör bisikletçiler için uygun. Boğaz'a yakınlığı ve orman içi yollarıyla benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Teknik virajlar, inişler ve orta zorlukta tırmanışlar ile dinamik bir etap. Katılımcılar İstanbul’un kültürel dokusu ile doğal manzaraları arasında pedal çevirecek.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da ilk kez düzenlenen ve dünyanın en etkileyici L’Étape organizasyonlarından birisi olarak tanımlanan L’Etape Türkiye By Tour de France 2025’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen efsanevi parkuru katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. BEYKOZ SPOR ORMANI'NDA BİSİKLET FESTİVALİ İstanbul’un tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve iki kıta arasında uzanan eşsiz konumu sayesinde sporcular, yalnızca bir yarışa değil aynı zamanda kültürel bir yolculuğa da çıkacak. Yarışın startı Beykoz Spor Ormanı’ndan verilecek; sporcular, parkurlar boyunca Boğaz manzarası eşliğinde pedal çevirecek. L’Étape Türkiye by Tour de France, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek; turizm, kültür ve sürdürülebilir ulaşım konularında da farkındalık yaratmayı hedefliyor. Organizasyon kapsamında çeşitli yan etkinlikler, çocuklar ve aileler için eğlenceli aktiviteler ile bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik özel alanlar da yer alacak.