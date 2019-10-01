01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'da yayın yapan L'Equipe gazetesi, Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi hem sarı kırmızılıların eski sportif direktörü Cenk Ergün ile röportaj yaptı. Gazete öte yandan Galatasaray'ı da mercek altına aldı. İşte o haber
"Lige başlayalı 6 hafta oldu ancak Galatasaray, Süper Lig başladı başlayalı bir türlü ritm bulamadılar. Cumartesi günü Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları derbiden 0-0'lık beraberlikle ayrıldılar"
"Cezalı olan teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda, Galatasaray çok zorlandığını gösterdi. 50 bin Galatasaray taraftarı ise oyuncularının umursamaz performanslarını ıslıkladı"
"4-1-3-2 oynuyor gibi görünen Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin öne çıkan bir performansı vardı. Dünya Şampiyonu Nzonzi, takımda defansif orta saha olarak oynayan tek oyuncuydu. Hem savunmayı organize ediyor, hem de hücuma çıkışları sağlıyordu"
"Galatasaray, iki parçaya ayrılmış halde 5 ofansif oyuncuyla sahadaydı; Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel ve Falcao. Ayrıca, bekler de sürekli olarak ataklara destek oldu. Paris'in sürekli olarak hücuma çıkan beklerinin bıraktıkları boşluklar, Galatasaray'a karşı tehlikeli olabilir"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!