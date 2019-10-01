"4-1-3-2 oynuyor gibi görünen Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin öne çıkan bir performansı vardı. Dünya Şampiyonu Nzonzi, takımda defansif orta saha olarak oynayan tek oyuncuydu. Hem savunmayı organize ediyor, hem de hücuma çıkışları sağlıyordu"