Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacağını resmen açıkladı!

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Paris Saint-Germain'de (PSG) sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fransız kulübünden ayrılacağını duyurdu.

"YENİ BİR MACERAYA İHTİYACIM VARDI"

Fransız yıldız paylaştığı videoda, "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain’deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

YENİ DURAĞI REAL MADRID!

25 yaşındaki golcü, Arda Güler'in takımı Real Madrid ile prensip anlaşmasına varırken, sezon sonunda İspanyol devine transfer olması bekleniyor. 306 MAÇTA 255 GOL, 108 ASİST!

Paris Saint-Germain formasıyla 306 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 255 gol, 108 asistlik muhteşem bir performansa imza attı. Fransız yıldız, PSG ile 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşarken, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 de Fransa Süper Kupası kazandı.