Üniversite öğrencileri yeni bir eğitim yılına daha giriş yapıyor. Buna istinaden milyonarca öğrenci, devlet yurdunda kalmak için 29 Austos ila 2 Eylül arasında yurt başvurusunda bulunmuştu. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de yurtların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, 2023-2024 eğitim yılında KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte, detaylar...