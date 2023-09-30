Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 2023-2024 yılı KYK yurtları açılış tarihi ve güncel yurt fiyatları ne kadar?

        KYK yurtları ne zaman açılıyor?

        Farklı bir şehirde üniversite kazanmış öğrenciler için büyük önem taşıyan KYK yurtları için başvuru süreci tamamlanmış ve sonuçlar açıklanmıştı. Şimdi de gözler KYK yurtlarının açılış tarihi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na döndü. Peki, 2023 KYK yurtları ne zaman açılıyor? İşte, tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üniversite öğrencileri yeni bir eğitim yılına daha giriş yapıyor. Buna istinaden milyonarca öğrenci, devlet yurdunda kalmak için 29 Austos ila 2 Eylül arasında yurt başvurusunda bulunmuştu. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de yurtların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, 2023-2024 eğitim yılında KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

          KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor. İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.

        • 3

          KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;

        • 4

          KYK YURT TİPLERİ VE GÜNCEL FİYATLARI

          TİP1

          Ücret: 345 lira

          Depozito: 855 lira

          TİP2

          Ücret:405 lira

          Depozito: 1020 lira

          TİP3

          Ücret:405 lira

          Depozito: 1020 lira

        • 5

          TİP4

          Ücret: 480 lira

          Depozito: 1100 lira

          TİP5

          Ücret:510 lira

          Depozito: 1200 lira

          TİP6

          Ücret: 570 lira

          Depozito: 1365 lira

          Kıbrıs

          Ücret: 750 lira

          Depozito: 1620 lira

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa