KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

- Gazi ve gazi çocukları,

- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

- Devlet koruması altında olanlar,

- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

ÖĞRENCİLERDEN İLK KAYIT ÜCRETİ ALINACAK

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.