Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK yurt başvurularında geri sayım! KYK yurt başvuru tarihi ne zaman?

        KYK yurt başvurularında geri sayım! KYK yurt başvuru tarihi ne zaman?

        Üniversite kayıt sürecinde sona gelinmesiyle birlikte özellikle şehir dışında üniversiteye kaydolan öğrenciler KYK yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarihlerle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KYK yurt başvuru tarihi yeni akdemik dönem öncesinde özellikle şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt başvuru tarihleriyle ilgili merak edilen detayı haberimizde derledik. İşte KYK yurt başvuru tarihiyle iligli merak edilenler...

        • 2

          KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için KYK yurt başvuruları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

          KYK yurtlarına başvuruların başlamasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

        • 3

          KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Arkadaş kavgası kanlı bitti!
        Arkadaş kavgası kanlı bitti!
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Habertürk Anasayfa