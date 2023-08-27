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        Haberler Gündem KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? 2023 KYK burs başvuru tarihi

        KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? 2023 KYK burs başvuru tarihi

        KYK yurt başvuru tarihi için geri sayım sürüyor. Özellikle şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuru tarihi ne zaman? İşte 2023 KYK burs başvuru tarihleriyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 16:22 Güncelleme: 27.08.2023 - 16:22
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        • 1

          KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Yurt başvuru tarihleriyle ilgili merak edilen detayı haberimizde derledik. İşte tarihle iligli merak edilenler...

        • 2

          KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için KYK yurt başvuruları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

          KYK yurtlarına başvuruların başlamasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

        • 3

          KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

          2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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