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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KYK burs başvuru sonucu sorgulama sayfası

        KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KYK burs başvuru sonucu sorgulama sayfası

        Üniversitelere yerleşen öğrenciler yurt başvurularının ardından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Peki, 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:25
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        • 1

          13 Ekim'de başvurularını tamamlayan ve ilk defa KYK üzerinden burs alma heyecanı yaşayacak öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 KYK burs başvuru sonucu sorgulama sayfası

          KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

          Buna göre; 2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

          KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

          KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

          KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          KYK burs/kredi sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

          13 Ekim'de başvurularını tamamlayan ve ilk defa KYK üzerinden burs alma heyecanı yaşayacak öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 KYK burs başvuru sonucu sorgulama sayfası

        • 2

          KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

          KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

        • 3

          KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

          Buna göre; 2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

        • 4

          KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          KYK burs/kredi sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

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