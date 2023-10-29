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        Haberler Gündem KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 - 2024 KYK burs başvuru sonuç tarihi

        KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 - 2024 KYK burs başvuru sonuç tarihi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yani KYK 2023 - 2024 Burs ve Kredi başvuru süreci 19 Ekim'de sona erdi. Başvuru sürecinin bitmesinin üzerinden geçen 10 günün ardından gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 - 2024 KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:51
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        • 1

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sürecinin 19 Ekim'de tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan üniversite öğrencileri merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 - 2024 KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili merak edilenler....

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

          Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirmişti.

          12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.

        • 3

          KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

        • 4

          KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

          2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

          Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

          KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

          İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

          Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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