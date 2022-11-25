Bu oyunu oynayanlar dikkat!

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Haberler Teknoloji Oyun KVKK'dan Mobile Legends oyunu ile ilgili veri ihlali duyurusu

KVKK duyurdu: Mobile Legends oyununda veri ihlali yaşandı

Türkiye’de en popüler mobil oyunlar arasına giren Mobile Legends’da veri ihlali yaşandı. Binlerce kullanıcıya ait verilerin çalındığı veri ihlali ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan resmi açıklama geldi.

Giriş: 25.11.2022 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
KVKK'dan Mobile Legends oyunu ile ilgili veri ihlali duyurusu
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Android ve iOS platformları için geliştirilen mobil oyun Mobile Legends’da veri ihlali yaşandığı bildirildi. Konuyla ilgili resmi açıklama Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) geldi.

Oyunun geliştiricisi Çin merkezli Shangai Moonton Technology’den yapılan ve KVKK’nın internet sitesinde yayınlanan kamuoyu duyurusunda, Mobile Legends oyunu ile ilgili forum sitesine üye olan kullanıcılara ait verilerin çalındığı ifade edildi.

3 BİN 375 KULLANICI ETKİLENDİ

Veri ihlalinden Türkiye’deki 3 bin 375 kullanıcı ve forum sitesi üyesinin etkilendiği açıklandı.

KVKK’dan yapılan sözkonusu veri ihlali ile ilgili bildirimde özetle şu bilgiler verildi:

- Veri sorumlusunun (Shangai Moonton Technology Co Ltd) işletmekte olduğu Mobile Legends isimli oyun ile ilgili tartışma forum sitesine üye olan kullanıcılara ait verilerin bir web sitesinde paylaşılması sebebiyle veri ihlali meydana geldi.

- Veri ihlali, 12.09.2022 tarihinde başladığı, 15.09.2022 tarihinde sona erdiği ve 03.11.2022 tarihinde tespit edildi.

- Veri ihlalinden 3.375 kullanıcı ve forum sitesi üyesi etkilendi.

İNCELEME SÜRÜYOR

- İhlalden kimlik, iletişim(e-posta), işlem güvenliği ve diğer (kullanıcı kimliği, kullanıcı adı, alan ziyaretleri, cinsiyet, kullanılan alan, puanlar, itibar, varlık, katkı puanı, kayıt tarihi, son ziyaret zamanı, kayıt sırasında kullanılan IP, son ziyaret IP'si ve son etkinlik zamanı) verileri etkilendi.

- İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili mobilelegendsgame@moonton.com e-posta adresinden bilgi alabilecekleri ifade edilen açıklamada, konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE İLK 10’DA

Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası (MOBA) türündeki Mobile Legends’ta oyuncular, 5’e 5’e takımlar halinde, 10 saniyelik eşleşmeler ve 10 dakikalık savaşlarda mücadele ediliyor.

Mobile Legends: Bang Bang ve Mobile Legends: Adventure olmak üzere iki farklı versiyonu olan oyunun geliştiricisi Shangai Moonton Technology’nin iOS ve Android platformunda toplam 18 oyunu bulunuyor. Bu oyunlarında Türkçe dil seçeneği de sunan Pekin merkezli şirketin, mobil oyunlardan elde ettiği gelir aylık 22 milyon dolar düzeyinde.

Mobil uygulama analizleri kuruluşu Sensor Tower’ın verilerine göre Çinli şirketin en popüler oyunu olan Mobile Legends: Bang Bang, Türkiye'de aksiyon, strateji ücretsiz oyun kategorilerinde iPhone kullanıcıları arasında ilk 10 oyun arasında yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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