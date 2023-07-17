Kvaratskhelia çılgınlığı! 100 milyon Euro!
Geçen sezon Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan Khvicha Kvaratskhelia'nın talipleri artıyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Newcastle United, Gürcü yıldız için çılgın bir teklife hazırlanıyor
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Newcastle United, güçlü bir kadro kurmak için tüm kozlarını kullanıyor.
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Corriere dello Sport'un haberine göre; Milan'dan orta saha oyuncusu Tonali'yi kadrosuna katan İngiliz ekibi, şimdi de gözünü Napoli'nin kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'ya dikti.
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Gürcü futbolcu için 100 milyon Euro'luk teklif götüren Newcastle United, Napoli Başkanı De Laurentiis'i ikna etmeye çalışıyor.
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Geçen sezon Serie A'da Napoli formasıyla 34 maça çıkan Gürcü kanat oyuncusu, 12 gol 13 asistlik performans sergiledi.