Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu

        Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu’nun Araç ilçesi Sarpun köyünde koyunların kuzuları ile buluşması, güzel görüntüler oluşturdu.

        Sarcılar Mahallesi’nde doğum yapan koyunların, ahırlarda tutulan kuzularıyla buluşması havadan görüntülendi.

        Çitin kaldırılmasının ardından koşmaya başlayan kuzuların annelerini bulma çabası, kameraya yansıdı.

        Anneleri ile buluşan kuzular, hemen süt emmeye başladı. O anlar havadan görüntülendi. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Paylaşımda, "Araç ilçemize bağlı Sarpun köyü Sarcılar Mahallesi’nde, yürekleri ısıtan bir ana tanıklık ettik. Küçük kuzular, anneleriyle yeniden buluştu Doğanın en samimi, en içten sahnelerinden biriydi bu. Kokusundan tanıyan, sesinden bilen canların kavuşması, şefkatin, sadakatin ve merhametin en saf haliydi. Her canlının annesiyle olan bağı, yaşamın dengesine olan inancımızın da bir yansımasıdır. Bu özel an, sadece bir buluşma değil; aynı zamanda doğaya, emeğe ve yaşama duyduğumuz saygının da bir göstergesiydi. Bu güzel anları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü bir kuzunun annesine kavuşmasındaki sevinç, hepimize umut verir" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kuzuların anneleriyle buluşması
        #kastamonu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Habertürk Anasayfa