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        Haberler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını

        İstanbul Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 03:10 Güncelleme: 05.06.2024 - 03:10
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
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        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Soner Yaman'ın kullandığı TIR'ın dorsesinden, Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey İSTOÇ ayrımında dumanlar yükseldi.

        TIR'ı güvenlik şeridine çeken şoför, dorseyi şoför mahallinden ayırdı. AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dorsede hasara yol açan yangının neden çıktığı araştırılıyor.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Kuzey Marmara Otoyolu
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