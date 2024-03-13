Kuzey Kore programları ile 'dünyaya açılmayı' planlıyor

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Popüler platformlardaki dizilerden bunalanlar artık Kuzey Kore'nin programlarını izleyebilecek. Kuzey Kore devlet televizyonu yayınları yakında çevrimiçi platformlarda da yayınlanacak

Polonya merkezli Shiwani TV, yılın ikinci yarısından itibaren devlet tarafından işletilen Kore Merkez TV'sini ve onun radyo istasyonunu dünyanın her yerinde yayınlayacaklarını açıkladı.

Yeni girişim, kendisini Polonya ile Kuzey Kore arasında bağımsız bir dostluk girişimi olarak tanımlayan Chollima Front'un hamlesi olarak açıklandı. Chollima Front, örgütün Kuzey Kore'yi ve kültürünü anlamayı ve ülke hakkında doğrulanmış bilgilerin kamusal alanda erişilebilir olmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Uygulama, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore de dahil olmak üzere dünya çapında izlenebilecek.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.