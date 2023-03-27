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Kuzey Kore'den 2 balistik füze denemesi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Giriş: 27.03.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Kore'den 2 balistik füze denemesi
AA

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, North Hwanghae bölgesinden yerel saatle 07.47 ve 08.00'de Japon Denizi yönüne yapıldığını açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığına göre kısa menzilli balistik füzeler havada 370 kilometre yol alarak Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştü.

Bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadığı bildirildi.

Denemelerin, Güney Kore ile ABD ordularının 3 Nisan'a kadar sürecek askeri tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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