21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir programda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin bugün Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Erdoğan, “Yarın (bugün) mitingim yok. Özel bir misafirim olacak. Neçirvan Barzani uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra randevu talebinde bulundu” dedi.
RANDEVU VERİLMEDİ
Türkiye, Kuzey Irak’ta, 25 Eylül 2017 tarihinde yapılan “bağımsızlık referandumu” sonrasında bu bölgeden gelen randevu taleplerini geri çevirmişti. Referandum, diplomatik ilişkileri olduğu kadar ikili ticari ve ekonomik ilişkileri de etkilemişti. En çok etkisini, enerji projelerinde göstermişti.
2018’DE İTHALATI BAŞLATMA HEDEFİ
Bunların başında doğalgaz geliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolünde bulunan topraklarda üretilecek doğalgazın Türkiye’ye 2018 yılında getirilmesi öngörüldü. Bölgede, petrol ve doğalgaz projelerini ve buna ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Turkish Energy Company (TEC) kuruldu. Karşılıklı olarak bazı adımlar atıldı. TEC’in taraf olduğu işbirliği süreçleri işletildi.
BOTAŞ, yurt içinde (Kuzey Irak doğalgazını Türkiye şebekesine bağlaması öngörülen Şırnak doğalgaz boru hattı) gerekli boru hattı yatırımlarını tamamladı. Ancak, tüm dünyanın ve Türkiye’nin tepkisini çeken referandum, bu süreci ve çalışmaları durdurdu.
YENİ BİR AŞAMA
Şimdi, ikili ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiği işaretleri gelmeye başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin bugün yapacağı ziyaretin bu yönüyle büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Analistler ve bölgeyi yakından takip eden uzmanlar, bu ziyaret sonrasında Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki enerji projelerinde yeniden “gaza basılması” ihtimalinin çok güçlendiğine işaret etti. Yeni gelişmelerin yaşanabileceğine dikkat çekti.
NE KADAR GAZ GELECEK?
Kürt Yönetimi'ne yakın iş çevrelerine göre bölgede, önemli miktarda doğalgaz rezervi bulunuyor. Bu gazın, çıkartılması için öncelikle milyarlarca dolarlık bir yatırımın yapılması gerekiyor. Daha sonra Türkiye ile gaz sahalarını birbirine bağlayacak bir boru hattı inşa edilecek.
İlk çalışmalarda Kuzey Irak'ta üretilecek doğalgazda ithalatın 4 milyar metreküp ile başlaması ve zaman içinde 20 milyar metreküpe kadar çıkması hedefleniyordu.
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