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Bulmacalarda püf nokta dikkat ve hafızadır. Hafızamızdaki kelime birikimlerinden faydalanarak kutucukları doldurma yoluna gideriz. Özellikle çengel bulmacalarda yapılan dikkatsizlik yanlış kelime yazımına kadar götürebilir. Bulmacalarda sorulan sorulardan birisi de “Kutup Yıldızı’nın diğer adı nedir?” sorusudur. Kutup Yıldızı’nın diğer ismini ve eş anlamlısını yazımızda sizler için derledik.

Kutup Yıldızı Diğer Adı Nedir?

Kutup Yıldızı, üç yıldızdan oluşan bir sistem ifadesidir. Kutup Yıldızı dediğimizde aklımıza tek bir yıldız gelmektedir; oysaki işin aslı öyle değildir. Takımyıldızlarının en parlak olanı Kutup Yıldızı’dır. Kutup Yıldızı her daim kuzeyi işaret eder. Bu sebeple Kutup Yıldızı’nı referans alarak yön bulabiliriz. Kutup Yıldızı’nın rengi diğer yıldızlara nazaran daha sarıya dönüktür; bu da onun gökyüzünde bulunmasını kolaylaştırır. Genellikle Çoban Yıldızı’yla çokça karıştırılır. Güneş’ten ortalama 50 kat daha büyük olan Kuzey Yıldızı asla yer değiştirmez. Dünya ekseniyle aynı doğrultuda yer almamakla birlikte aralarındaki fark 44 dakika kadardır. Kutup Yıldızı’nın diğer adları Demirkazık, Şimal Yıldızı, Kuzey Yıldızı’dır.

Kutup Yıldızı Diğer İsmi

Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı olan Kutup Yıldızı, kuzey yarım küreden bakıldığında daima kuzeyi gösterir. Gökyüzünde yer değiştirmemesinden dolayı seyir halindeyken yön bulma amacıyla Kutup Yıldızı’ndan yardım alınmıştır. Güney yarım küreden Kutup Yıldızı gözükmez. Sadece kuzey yarım küreden gözlemlenebilir. Kutup Yıldızı halk arasında bilinirliği yüksek olan bir takımyıldızıdır. Kutup Yıldızı’nı halk; Demirkazık, Şimal Yıldızı, Kuzey Yıldızı olarak da isimlendirmiştir. Kutup Yıldızı’nın bilimsel adı ise Polaris’tir.

Kutup Yıldızı Eş Anlamlısı

Özellikle bulmaca tarzı kelime oyunlarında eş anlamlı sorusu oldukça sorulmaktadır. Bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Bulmaca üzerinden bunun tahminin kutucuk sayısıyla yapabiliriz. Kutup Yıldızı bulmacalarda oldukça fazla çıkan kelimelerden biridir. Genellikle bulmacalarda eş anlamlısı sorulur. Kutup Yıldızı’nın eş anlamlısı Şimal Yıldızı, Kuzey Yıldızı, Demirkazık ve Polaris’tir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk