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        Haberler Yaşam Kütahya'da doğayı 'kırmızıya boyayan' gelincikler drone ile görüntülendi

        Kütahya'da doğayı 'kırmızıya boyayan' gelincikler drone ile görüntülendi

        Kütahya'da havaların iyice ısınmasıyla ekili yeşil arazilerde kıpkırmızı rengiyle gelincikler açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:29
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          Yaz mevsiminin başlamasıyla özellikle kent merkezini çevre il ve ilçelere bağlayan yolların kenarlarını kırmızıya boyayan gelincikler dikkati çekiyor.

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          Gün gülü olarak da bilinen gelincikler, merkeze bağlı Gümüşköy'de yaklaşık 10 dönüm ekili arazide de kendini gösterdi.

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          Adeta kırmızı bir halı görünümüne bürünen tarla, drone ile görüntülendi. Araçlarıyla geçerken tarlayı görenler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

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