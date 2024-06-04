Kütahya'da doğayı 'kırmızıya boyayan' gelincikler drone ile görüntülendi
Kütahya'da havaların iyice ısınmasıyla ekili yeşil arazilerde kıpkırmızı rengiyle gelincikler açtı
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Yaz mevsiminin başlamasıyla özellikle kent merkezini çevre il ve ilçelere bağlayan yolların kenarlarını kırmızıya boyayan gelincikler dikkati çekiyor.
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Gün gülü olarak da bilinen gelincikler, merkeze bağlı Gümüşköy'de yaklaşık 10 dönüm ekili arazide de kendini gösterdi.
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Adeta kırmızı bir halı görünümüne bürünen tarla, drone ile görüntülendi. Araçlarıyla geçerken tarlayı görenler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.
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