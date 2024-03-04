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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

        Kütahya'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

        Kütahya Gediz'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 06:57 Güncelleme: 04.03.2024 - 06:57
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        Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Murat Dağı Kavşağı’nda meydana geldi. Uşak’tan Gediz’e giden Sedat Öztürk (44) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Kocabaş (75) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        1 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan yolculardan Habibe Kocabaş’ın (72) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Mehmet Kocabaş ve Sedat Öztürk ile aynı araçtaki yolculardan Mustafa Cirit (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

        Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Cirit ve eşi İmiş Cirit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Kütahya
        #Gediz
        #haberler
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