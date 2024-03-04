Alanya'da refüjü aşan otomobil 2 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin, iki araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ Oğuzhan Yılmaz yönetimindeki otomobil, Hacet Mahallesi D-400 karayolunda önce refüje, ardından karşı şeritte seyir halindeki H.Ç'nin kullandığı otomobil ile B.S'nin idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler Yılmaz ve H.Ç. ile otomobillerde bulunan Buse K., T.Ç. ve M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN 2'Sİ HASTANEDE ÖLDÜ AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz (22) ve Buse K. (19), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin refüje çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek diğer iki araca çarpması yer alıyor.