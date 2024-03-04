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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı

        İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı

        İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampında daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 01:32 Güncelleme: 04.03.2024 - 01:32
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        İsrail Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
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        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın 30 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu bugün insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi.

        Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

        Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

        Aylardır devam eden katliamda öldürülen binlerce insan için mezarlıklarda yer bulamayan Gazze halkı cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor.

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