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Kuşkonmaz anavatanı Ön Asya olan çok yıllık bir bitkidir. Yabani olarak birçok bölgede bulunan kuşkonmaz hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır ve hala da kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu bitkiyi tanıyanlar bunu sebze olarak da kullanmaktadır. Hatta bazı yörelerde bu yabani formaların satışı da yapılmaktadır. Yabani formları ülkemizde de bulunmaktadır. Avrupa ve Asya’da ise kuşkonmazın 100’e yakın yabani türü bulunmaktadır. Kuşkonmaz son yıllarda ülkemizde de talep gören bir ürün haline gelmiştir. Bu talep ardından kuşkonmaz yetiştiriciliğini de gündeme getirmiştir. Kuşkonmaz nasıl yetişir? Kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır? işte gurme bir olarak adlandırılan kuşkonmaz yetiştiriciliği ile ilgili tüm merak edilenlerin sizler için araştırdık.

Kuşkonmaz Nasıl Yetiştirilir?

Kuşkonmaz nasıl yetiştirilir sorusundan önce kuşkonmazın iklim ve toprak isteklerini incelemek yerinde olacaktır. Kuşkonmaz fide olarak toprağa ekildiği dönem de dahil olmak üzere yoğun ve oldukça gelişmiş bir kök yapısına sahip bir bitkidir. İlk ekildiği yılda kuşkonmazın köklerindeki pençe sayıları 10-14’ü bulabilir. Ve 4 ila 7 mm arasında kalınlıklara ulaşabilirler. Depo kök diye adlandırılan bu köklerin üzerinde az da olsa saçak kök bulunur. Ve bu köklerin kalınlıkları 50 cm’e kadar derinliğe inebilirler. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde toprak hayati bir öneme sahiptir. Kuşkonmaz birçok toprak yapısına uyum sağlayabilmektedir. Yine de geçirgen, hafif bünyeli, kumlu ya da kumlu-tınlı ve hafif kireçli topraklarda daya iyi yetişebilmektedir. Burada toprak iyi drene edilmeli, su tutmamalıdır. Topraktaki pH değerinin 6.5 seviyesinin altında olması önerilmektedir. Kuşkonmazın toprak altında kalan pençeleri aşırı soğuklarda bile kendini koruyabilmekte zarar görmemektedir. Bitkilerin verimli gelişebilmesi için gerekli minimum sıcaklık 10o derecedir. İdeal sıcaklık değeri ise 18o derecedir. Şimdi kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır başlığını inceleyebiliriz.

Kuşkonmaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kuşkonmazın her türlü toprakta kendine yaşam alanı bulduğundan söz etmiştik. Yine de bu bitkinin iyi ve kaliteli ürünler verebilmesi için bazı özel istekleri vardır. Fide yöntemi ile yetiştirilen kuşkonmazın istekleri;

Kuşkonmaz yetiştirilecek toprak taşlardan ve yabani otlardan temizlenmelidir. Toprağa iyi bir drenaj sistemi yapılarak, toprak derin bir şekilde sürülmelidir. Aynı zamanda toprak analiz ettirilmeli ve bu sonuçlara göre toprak organik bakımdan zenginleştirilmelidir.

Fidelerin dikeleceği alanda dikim hendeklerinin aralığı 2 ila 3 metre arasında, 15 cm derinliğe ve eni de 40 cm olacak biçimde belirlenen boyuna bir hat çizilir.

Bu bitki sıra arası 20-30 cm aralıkta olmalı, tek ve çift sıra şeklinde bir ekim yapılmalıdır.

Ayrıntı bir bilgi kuşkonmaz tohumlarından elde edilen fidelere “pençe” ismi verilmektedir.

Kuşkonmaz yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da alandaki dekar başına toprakta 50 metrekarelik yastıklar hazırlanmalıdır. Hazırlanan yastıklara 10 x 10 cm aralığında ve kare şeklinde dikim yapılmalıdır. Çimlenmeyi önlemek için dikim işlemi 2-3 cm derinliğe yapılmalıdır.

Bu hendekler bölgedeki hakim rüzgarın yönüne göre ayarlanmalıdır. Bu sayede bitki gerektiği gibi hava alacak ve aşırı nemden korunacaktır.

Dikim işlemi havalar ısınmaya başladığında yani ilkbahar döneminde yapılır.

Düzenli sulama ve bakımla kuşkonmaz fideleri sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. İlk yıl yaklaşık 30 cm’e kadar büyüyebilirler.

Bu fideler sonbahar mevsiminde kurur ve kış mevsimini kuru bir şekilde geçirirler.

Kuşkonmazın ilk ve ikinci yılında ürün alınmaz. Üçüncü yıldan sonra kuşkonmaz kaliteli ürünler vermeye başlar.

Kuşkonmaz Türkiye'de Yetişir Mi?

Kuşkonmaz bitkisi ülkemizde bazı bölgelerde yetişse de fazla bilinen bir bitki değildir. Aydın, Muğla ve mersin bölgeleri kuşkonmaz yetiştiriciliği için uygun bir iklime sahiptir. Buradan hareketle kuşkonmazın son yıllarda üretimine ağırlık verilmiştir. Kuşkonmaz iklim ve toprak yapısın dikkate alındığında ticari değeri yüksek bir bitkidir. Diğer yandan ülkemizde İzmir, Eskişehir, Muğla, Mersin, Edirne ve Erzurum’da üretimi yapılmaktadır.

Kuşkonmaz Ne Kadar Sürede Yetişir?

Kuşkonmaz bitkisi ekildiği yıl ürün vermez. İkinci yıl da az miktarda verir. Tam anlamıyla 3. Yıldan sonra ürün vermeye başlar.

Kuşkonmaz Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Kuşkonmaz iklim isteği konusunda hassas bir bitki değildir. Dünyadaki dağılımına baktığımızda Afrika’dan Kuzey Avrupa ülkelerine kadar kendine geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Belli dönemlerde sıcaklık ve soğuklanma ihtiyacı duyar. Bitkinin hasat zamanının az yağışlı hatta yağışsız geçmesi gerekmektedir.

Kuşkonmaz anavatanı Ön Asya olan çok yıllık bir bitkidir. Yabani olarak birçok bölgede bulunan kuşkonmaz hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır ve hala da kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu bitkiyi tanıyanlar bunu sebze olarak da kullanmaktadır. Hatta bazı yörelerde bu yabani formaların satışı da yapılmaktadır. Yabani formları ülkemizde de bulunmaktadır. Avrupa ve Asya’da ise kuşkonmazın 100’e yakın yabani türü bulunmaktadır. Kuşkonmaz son yıllarda ülkemizde de talep gören bir ürün haline gelmiştir. Bu talep ardından kuşkonmaz yetiştiriciliğini de gündeme getirmiştir. Kuşkonmaz nasıl yetişir? Kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır? işte gurme bir olarak adlandırılan kuşkonmaz yetiştiriciliği ile ilgili tüm merak edilenlerin sizler için araştırdık.

Kuşkonmaz Nasıl Yetiştirilir?

Kuşkonmaz nasıl yetiştirilir sorusundan önce kuşkonmazın iklim ve toprak isteklerini incelemek yerinde olacaktır. Kuşkonmaz fide olarak toprağa ekildiği dönem de dahil olmak üzere yoğun ve oldukça gelişmiş bir kök yapısına sahip bir bitkidir. İlk ekildiği yılda kuşkonmazın köklerindeki pençe sayıları 10-14’ü bulabilir. Ve 4 ila 7 mm arasında kalınlıklara ulaşabilirler. Depo kök diye adlandırılan bu köklerin üzerinde az da olsa saçak kök bulunur. Ve bu köklerin kalınlıkları 50 cm’e kadar derinliğe inebilirler. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde toprak hayati bir öneme sahiptir. Kuşkonmaz birçok toprak yapısına uyum sağlayabilmektedir. Yine de geçirgen, hafif bünyeli, kumlu ya da kumlu-tınlı ve hafif kireçli topraklarda daya iyi yetişebilmektedir. Burada toprak iyi drene edilmeli, su tutmamalıdır. Topraktaki pH değerinin 6.5 seviyesinin altında olması önerilmektedir. Kuşkonmazın toprak altında kalan pençeleri aşırı soğuklarda bile kendini koruyabilmekte zarar görmemektedir. Bitkilerin verimli gelişebilmesi için gerekli minimum sıcaklık 10o derecedir. İdeal sıcaklık değeri ise 18o derecedir. Şimdi kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır başlığını inceleyebiliriz.

Kuşkonmaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kuşkonmazın her türlü toprakta kendine yaşam alanı bulduğundan söz etmiştik. Yine de bu bitkinin iyi ve kaliteli ürünler verebilmesi için bazı özel istekleri vardır. Fide yöntemi ile yetiştirilen kuşkonmazın istekleri;

Kuşkonmaz yetiştirilecek toprak taşlardan ve yabani otlardan temizlenmelidir. Toprağa iyi bir drenaj sistemi yapılarak, toprak derin bir şekilde sürülmelidir. Aynı zamanda toprak analiz ettirilmeli ve bu sonuçlara göre toprak organik bakımdan zenginleştirilmelidir.

Fidelerin dikeleceği alanda dikim hendeklerinin aralığı 2 ila 3 metre arasında, 15 cm derinliğe ve eni de 40 cm olacak biçimde belirlenen boyuna bir hat çizilir.

Bu bitki sıra arası 20-30 cm aralıkta olmalı, tek ve çift sıra şeklinde bir ekim yapılmalıdır.

Ayrıntı bir bilgi kuşkonmaz tohumlarından elde edilen fidelere “pençe” ismi verilmektedir.

Kuşkonmaz yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da alandaki dekar başına toprakta 50 metrekarelik yastıklar hazırlanmalıdır. Hazırlanan yastıklara 10 x 10 cm aralığında ve kare şeklinde dikim yapılmalıdır. Çimlenmeyi önlemek için dikim işlemi 2-3 cm derinliğe yapılmalıdır.

Bu hendekler bölgedeki hakim rüzgarın yönüne göre ayarlanmalıdır. Bu sayede bitki gerektiği gibi hava alacak ve aşırı nemden korunacaktır.

Dikim işlemi havalar ısınmaya başladığında yani ilkbahar döneminde yapılır.

Düzenli sulama ve bakımla kuşkonmaz fideleri sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. İlk yıl yaklaşık 30 cm’e kadar büyüyebilirler.

Bu fideler sonbahar mevsiminde kurur ve kış mevsimini kuru bir şekilde geçirirler.

Kuşkonmazın ilk ve ikinci yılında ürün alınmaz. Üçüncü yıldan sonra kuşkonmaz kaliteli ürünler vermeye başlar.

Kuşkonmaz Türkiye'de Yetişir Mi?

Kuşkonmaz bitkisi ülkemizde bazı bölgelerde yetişse de fazla bilinen bir bitki değildir. Aydın, Muğla ve mersin bölgeleri kuşkonmaz yetiştiriciliği için uygun bir iklime sahiptir. Buradan hareketle kuşkonmazın son yıllarda üretimine ağırlık verilmiştir. Kuşkonmaz iklim ve toprak yapısın dikkate alındığında ticari değeri yüksek bir bitkidir. Diğer yandan ülkemizde İzmir, Eskişehir, Muğla, Mersin, Edirne ve Erzurum’da üretimi yapılmaktadır.

Kuşkonmaz Ne Kadar Sürede Yetişir?

Kuşkonmaz bitkisi ekildiği yıl ürün vermez. İkinci yıl da az miktarda verir. Tam anlamıyla 3. Yıldan sonra ürün vermeye başlar.

Kuşkonmaz Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Kuşkonmaz iklim isteği konusunda hassas bir bitki değildir. Dünyadaki dağılımına baktığımızda Afrika’dan Kuzey Avrupa ülkelerine kadar kendine geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Belli dönemlerde sıcaklık ve soğuklanma ihtiyacı duyar. Bitkinin hasat zamanının az yağışlı hatta yağışsız geçmesi gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk