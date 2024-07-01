Kuşadası'ndaki orman yangınında antik su kemeri zarar gördü
İzmir Kuşadası'nda ormanlık alanda çıkan yangında Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümü de zarar gördü. Yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
- 1
İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı.
- 2
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangın sonucu yaklaşık 350 hektarlık alan zarar gördü.
- 3
Yanan alanlar havadan görüntülendi.
-
- 4
Yangının neden olduğu zararın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgenin yeşil örtüsünün büyük ölçüde kaybedildiği ve birçok canlının yaşam alanının yok olduğu görüntülendi.
- 5
YANGINDA ANTİK SU KEMERİ DE ZARAR GÖRDÜ
Yangında Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümünün de zarar gördüğü öğrenildi.
- 6
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle özverili bir mücadeleyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına geçildi. Yangından sonra meydana çıkan görüntüler herkesi derin üzüntüye boğdu. Özellikle deniz manzarasının görüldüğü alanlardaki arazilerde cam şişe yoğunluğu hemen göze çarpıyordu. Yaban hayatındaki durum, soğutma çalışmaları devam ettiğinden sadece yol kıyında takip edildi. Hiçbir canlıya rastlanmadı. Isı yoğunluğu yüksek araziye girilemediğinden hangi tür hayvanların öldüğü bilinemiyor. Muhtemelen yılan, kertenkele, kaplumbağa ve benzeri sürüngenlerle, ateş ve duman içinde kalan diğer yaban hayvanlarının öldüğünü tahmin etmekteyiz" dedi.
-
- 7
Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümünün de yangında zarar gördüğünün belirlendiğini aktaran Sürücü, "Sevindirici olan, Kuşadası sivil toplum örgütleri tarafından Tabiat Parkı olması için talep edilen Bahçecik Boğazı'na yangının sıçramaması oldu. Bunu havadan yapılan müdahale ve orman ekiplerinin büyük gayreti sağladı. Hava sıcaklığının 30 dereceden yüksek, rüzgar hızının 30 km/saat üzerinde olması ve nispi nemin yüzde 30'un altında seyretmesi orman yangınlarının çıkması için, uygun meteorolojik şartları oluşturmaktadır. Ormanlarımızın korunması için, özellikle orman bölgelerinde cam vb. atıkların atılmaması, sigara kesinlikle içilmemesi, mangal ve benzeri ateşli aletlerin kullanılmaması gerekir. Herkes bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalı, olumsuz faaliyette bulunan kişileri uyarmalı ve ilgili kurumlara bildirmelidir" ifadelerini kullandı.
- 8
İşte Kuşadası'nda yangın sonrası son durum...
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18