Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otelin yakınındaki plajdan denize giren İsmail Tayfun Tonbuloğlu (42) suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler suya atlayıp Tonbuloğlu'nu kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Tonbuloğlu'nu Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tonbuloğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.