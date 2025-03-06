Kuşadası'nda "Tsunami" bilgilendirmesi

Kuşadası'nda vatandaşlara "Volkanizma" ve "Tsunami" bilgilendirmesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde AFAD ekipleri tarafından vatandaşlara "Volkanizma" ve "Tsunami" bilgilendirme broşürleri dağıtıldı
Aydın'da, "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin vatandaşları depreme karşı bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.
Ekipler son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlara" Volkanizma" ve "Tsunami" bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Broşürlerde, bölgedeki jeolojik riskler, Tsunamiye karşı alınabilecek önlemler ve afet anında doğru davranış şekilleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.
Deprem haftası dolayısıyla AFAD tarafından düzenlenen etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.