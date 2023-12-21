Kuryeye çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, motokuryeye çarptıktan sonra kaçan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı
Ankara'da sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, ters yönde ilerlerken motokurye Serdal Kaplan'ın (23) kullandığı motosiklete çarptı.
Motosikletle yere düşen Kaplan hafif şekilde yaralanırken, ismi öğrenilemeyen sürücü kaçtı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. İncelenen görüntülerden plakası belirlenen otomobilin sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.