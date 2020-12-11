Türkiye'deki şans oyunlarını 10 yıl süreyle yönetme yetkisine sahip olan Sisal Şans, kendilerine herhangi bir vergi muafiyeti sağlanmadığını bildirdi.
Son günlerde konuyla ilgili çıkan haberler üzerine firmadan yapılan yazılı açıklamada " Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ (“Sisal Şans”) olarak, T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olmak kaydıyla, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) onay verdiği şans oyunlarının düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri Türkiye’de 10 yıl süreyle yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 29 Ağustos 2019’da imzaladığımız sözleşme ile yetkilendirildik ve 1 Ağustos 2020’de hizmete başladık" hatırlatılması yapıldı.
YÜZDE 9.5 KOMİSYON ÖDENİYOR
Sisal Şans'ın, komisyon modeliyle çalışan bir operatör olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada "Anlaşma kapsamında; kurumumuz, devletimizin onay verdiği şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Kurumumuzun sunduğu operatörlük hizmetleri karşılığında, TVF tarafından kurumumuza bayilere ödenen komisyonlar da dahil olmak üzere hasılat üzerinden yüzde 9.5’luk komisyon ödenmektedir. Söz konusu komisyon bedelinin üzerinden hesaplanan yüzde 18 oranındaki KDV ise devlete ödenmekte olup kurumumuza herhangi bir vergi muafiyeti sağlanmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca söz konusu iddiaların Milli Piyango markası ve Sisal Şans'ın itibarını zedeleme amacı taşıdığı ve firmanın iddialar karşısında tüm hukuki haklarını kullanmaktan kaçınmayacağı vurgulandı.
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